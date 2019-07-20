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Глава государства принял боксера Каната Ислама

19.07.2019, 14:24 9883
Глава государства принял боксера Каната Ислама
Нур-Султан. 19 июля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял профессионального боксера Каната Ислама, передает Kazakhstan Today.
 
"В ходе встречи обсуждались вопросы развития в стране профессионального бокса и детско-юношеского спорта, включая организацию боксерских секций в сельской местности", - сообщила пресс-служба Акорды.
 
Обладатель пояса WBO Inter-Continental в среднем весе Канат Ислам поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за всемерную поддержку, которая оказывается отечественным спортсменам.
 
Глава государства пожелал известному спортсмену побед в предстоящих поединках. 
 

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