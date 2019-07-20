Глава государства принял боксера Каната Ислама

"В ходе встречи обсуждались вопросы развития в стране профессионального бокса и детско-юношеского спорта, включая организацию боксерских секций в сельской местности", - сообщила пресс-служба Акорды.
Обладатель пояса WBO Inter-Continental в среднем весе Канат Ислам поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за всемерную поддержку, которая оказывается отечественным спортсменам.
Глава государства пожелал известному спортсмену побед в предстоящих поединках.
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