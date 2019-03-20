Глава Комитета по водным ресурсам и вице-президент Всемирной федерации "Казак Куресі" подозреваются во взяточничестве (ВИДЕО)

Астана. 19 марта. Kazakhstan Today - Председатель Комитета по водным ресурсам МСХ РК и вице-президент Международного общественного объединения "Всемирная федерация "Казак Куресі" подозреваются во взяточничестве, передает Kazakhstan Today.

"Они подозреваются в получении взятки путем вымогательства свыше 60 млн тенге от представителя подрядной организации за заключение договора госзакупок по приобретению услуг "Реконструкция Соколовского группового водопровода и строительство разводящих сетей сельских населенных пунктов с подключением, вторая очередь" на сумму 5,8 млрд тенге", - сообщила официальный представитель АДГСПК РК Жанна Бастарова.

По ее словам, председатель комитета является президентом "Казак Куресі".





16 марта судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.





С 2014 по 2018 годы по результатам расследования в Национальном бюро и его территориальных подразделениях в суд направлено 38 дел в отношении должностных лиц комитета по водным ресурсам и РГП "Казводхоз". Общая сумма ущерба по оконченным уголовным делам составила 1 млрд тенге.





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