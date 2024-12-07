03.12.2024, 16:17 101831
Глава Минпросвещения прокомментировал сбор биометрических данных детей в школах
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Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев ответил на вопрос, испрашивают ли у родителей казахстанских школьников разрешения на сбор биометрических данных детей для использования камер на турникетах в учебных заведениях.
Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в правительстве, Гани Бейсембаев подчеркнул, что обеспечение безопасности детей в школах - это первоочередная задача Минпросвещения. Поэтому государством и местными исполнительными органами принимаются многие меры.
Они ищут разные меры, возможности для полноценного обеспечения безопасности детей. Как мне докладывают, никакой информации против сбора данных со стороны родителей нет (...) Не разрешается без разрешения родителей, но, как докладывают регионы, никакого сбора и распространения информации нет", - заверил министр.
По результатам пилотного проекта будет принято определенное решение: дальше масштабировать его на другие регионы или остановить работу.
Напомним, районные акиматы Алматы привлекли к ответственности за незаконное использование персональных данных детей в рамках программы Damu Bala. Алматинцы пожаловались в Министерство культуры и информации на незаконные действия властей Алматы, которые обязали поставщиков услуг по программе Damu Bala установить в помещениях Face-ID-контроль. Они подчеркивают, что для идентификации в системе будут использовать фотографии несовершеннолетних детей без согласия их родителей, опекунов и законных представителей.
Более всего поставщики и родители были обеспокоены вопросом безопасности и сохранности персональных данных, а также тем, кто будет нести ответственность в случае их утечки. В новой публичной оферте говорится, что в случае утечки данных из-за хакерской атаки, вирусов, сбоя в работе сайта или технических неисправностей пользователь не должен иметь претензий к исполнителю. Таким образом, считают родители, акиматы сразу снимают с себя всю ответственность.
новости по теме
07.12.2024, 12:58 11446
Жители Турксибского района Алматы пожаловались на длительную подачу ржавой горячей воды
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Алматы. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жильцы дома № 70, расположенного по улице Толегена Тажибаева в Турксибском районе Алматы, сообщили, что из их кранов с начала отопительного сегодня течет ржавая горячая вода.
По словам жильцов, со своей проблемой они обращались в КСК, после продувки труб вода некоторое время была чистой, но спустя неделю опять пошла ржавая.
Они рассказали, что на котельной в этом году часто отключают свет. На момент отключения в квартирах нет горячей воды и отопления, а после запуска системы опять идет ржавая вода.
Приходя с работы вечером, жители спускают по 30 минут горячую воду, чтобы принять душ и помыть посуду. Безопасно ли вообще мыть посуду такой водой??? Кто будет делать перерасчет за то, что жители спускают столько воды, а ведь оплата за нее сейчас немаленькая!" - возмутились местные жители.
Они просят акимат обратить внимание на данную проблему, вызвать СЭС и провести анализы воды.
Впереди холода и постоянное отключение горячей воды и отопления могут вызвать негативные последствия", - обеспокоены люди.
06.12.2024, 19:56 40501
Улучшение состояния транспортной инфраструктуры ЦА - одна из главных задач
Фото: Depositphotos
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Алматы. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Проблемы транспортной инфраструктуры стран Центрально-Азиатского региона и пути их решения обсудили эксперты на конференции ЕАБР в Алматы.
Представители международных банков и организаций обсудили на панельной сессии, как повлияет на международную торговлю в ЦА формирование новых коридоров, что сдерживает развитие перевозок, и как могут правительства стран региона и МБР сотрудничать, чтобы устранить эти проблемы.
По словам старшего экономиста Азиатского банка развития Романа Могилевского, транзит между Китаем и Европой очень важен. Но еще важнее транспортные потоки, завязанные на страны центрально-азиатского региона, их экспорт, импорт и наземный транзит.
Этот коридор имеет стратегическое значение для стран и регионов", - подчеркнул спикер.
Для европейского транзита есть разные опции, есть морской транзитный путь между Китаем и Европой. Есть Северный путь, который проходит через Китай и Казахстан, Россию и Белоруссию в Европу. И если с ним что-то случится, то единственной альтернативой является Транскаспийский маршрут, поэтому он имеет политическое и стратегическое значение. По нему перевозки довольно дорогие, и вообще он по деньгам неконкурентоспособен", - отметил спикер.
Причины, по его мнению, в том, что грузы пересекают много границ, бизнес-процессы не налажены, логистика хромает.
Для того, чтобы решить эти проблемы, требуются большие инфраструктурные вложения, и еще больше требуется вложений в налаживание логистики, в "мягкую" инфраструктуру, о которой уже шла речь", - заявил Могилевский.
Он подчеркнул, что внутрирегиональная торговля пока невелика, но она растет, и в ней мало энергетических компонентов.
В отличие от торговли с остальным миром, она более предпочтительна для стран региона", - отметил спикер.
Одна из самых серьезных проблем, по мнению участников дискуссии - пробки на границах.
Наш мониторинг показывает, что на границах по-прежнему наблюдаются скопления автотранспортных средств, что приводит к увеличению сроков доставки", - заявил на конференции ЕАБР генеральный секретарь межправительственной комиссии ТРАСЕКА Асет Асавбаев.
Его поддержал глава постоянного представительства Международного союза автомобильного транспорта (IRU) в Евразии Вадим Захаренко.
Нет никаких веских причин, по которым водители должны простаивать на границах часами, днями, а иногда целыми неделями", - заявил он.
Он подчеркнул, что даже прекрасные дороги не сделают автомобильные перевозки и торговлю более эффективными, если приведут к перегруженным пограничным переходам.
Поэтому не менее важно, чтобы "жесткая" инфраструктура сочеталась с хорошей "мягкой" инфраструктурой, с процессами, правилами и услугами, которые поддерживают эффективный транспорт. Улучшения в этих областях на самом деле часто обеспечивают самую большую и быструю окупаемость инвестиций", - считает Захаренко.
Он также отметил важность цифровизации, особенно для трансграничных услуг.
Водители грузовиков по-прежнему вынуждены в некоторых случаях носить с собой до 50 бумажных документов. Теперь у нас также есть цифровые инструменты и CMR. Это глобальный стандарт цифровой электронной товарной транспортной накладной. Хорошим примером является то, что страны Центральной Азии в партнерстве с субъектами частного и государственного секторов, при поддержке международных организаций и партнеров по развитию, включая МЦП, лидируют в цифровизации торговли и транзита. Они продемонстрировали конкретный прогресс в цифровизации и ввели выделенные полосы для безопасного транспорта. Эти полосы позволяют таможенным органам оптимизировать транзитные потоки благодаря сильным механизмам управления рисками, выводя безопасность упрощения транзита на новый уровень. Это придает импульс торговле и развитию", - подчеркнул Захаренко.
Все спикеры отметили важность развития так называемой мягкой инфраструктуры.
В данном направлении у нас реализуются несколько проектов и инициатив. Вопросы связанности на Каспийском море, т.е. связанности портов также актуальны, поэтому мы на следующий год готовим соответствующий план", - рассказал Захаренко.
Он добавил, что совместная работа по модернизации инфраструктуры, внедрение новых технологий и упрощение процедур могут сделать перевозки в регионе успешными и более доступными.
Уверен, что с помощью совместных усилий мы сможем создать транспортную систему, которая будет способствовать развитию экономики и укреплению международного сообщества на долгие годы", - резюмировал спикер.
Напомним, в 2024 году ЕАБР опубликовал аналитический доклад, в котором обозначил приоритеты дальнейшего развития Евразийского транспортного каркаса (ЕТК) и повышения экономической и торговой связанности в регионе. ЕТК способен увеличить грузопотоки на 40% за счет привлечения дополнительного транзита, создать транспортный перекресток в регионе и выступать страховочным механизмом глобальной логистики на случай сбоев на глубоководных маршрутах доставки товаров между Европой и Азией.
06.12.2024, 18:10 46631
В Атырау закрыли рынок из-за угрозы распространения сибирской язвы
Рынок закрыли для проведения дезинфекционных мероприятий
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Атырау. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Рынок в Атырау закрыли из-за угрозы распространения сибирской язвы, обратившись в отделение санитарно-эпидемиологического контроля, сообщает портал "Мой город".
Признаки заболевания специалисты выявили при повторной боковой стороне взгляда - экспресс-тест подтверждения безопасности эпидемиологов. Однако окончательные результаты исследования были представлены в течение нескольких дней.
Рынок закрыли для проведения дезинфекционных мероприятий. Ранее специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля проверили более 65 торговых точек, занимающихся реализацией мяса. Тогда они отобрали свыше 700 проб, и все они показали отрицательный результат. Образцы, взятые на повторной стороне, были направлены в Национальный центр санитарно-эпидемиологической экспертизы. Окончательные результаты исследования будут обнародованы в течение нескольких дней", - пояснили в ДСЭК.
По факту начато эпидемиологическое расследование.
Напомним, в Атырау закрыли убойный цех на скотном рынке из-за сибирской язвы. От болезни пали несколько коров. Также диагноз подтвердился у одного из работников убойного цеха. В школьных столовых города детей временно не будут кормить блюдами из говядина из-за риска заражения сибирской язвой.
06.12.2024, 13:57 57506
Проблемы водосбережения и транспортную связанность в ЦА обсудят участники конференции ЕАБР
Участники ознакомятся с лучшими практиками сотрудничества международных организаций и международных финансовых институтов
Фото: Kazakhstan Today
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Алматы. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы проходит конференция ЕАБР "Содействие устойчивому развитию Центральной Азии", передает корреспондент агентства.
Основное внимание в ходе конференции будет уделено анализу глобальных вызовов, с которыми сталкивается регион Центральной Азии и государства-члены ЕАБР. В фокусе внимания будут вопросы транспортной связанности региона, взаимодействия международных и региональных участников климатического процесса и масштабирования климатического финансирования", - сообщает пресс-служба банка.
Участники также ознакомятся с лучшими практиками сотрудничества международных организаций и международных финансовых институтов по подготовке и реализации инвестиционных проектов, совместному финансированию, оказанию технического содействия и аналитическим исследованиям.
В преддверии конференции председатель правления ЕАБР Николай Подгузов озвучил итоги работы банка в Центрально-Азиатском регионе в 2024 году, а также рассказал о дальнейших планах по инвестированию крупных проектов в ЦА.
ЕАБР также представил макроэкономический прогноз на 2025-2027 годы для шести стран-участников.
Кроме того на мероприятии был подписан кредитный договор между ЕАБР и ТОО "Евразийский логистический парк" об инвестиционной поддержке строительства индустриально-логистического комплекса класса А в Алматинской области. Сумма кредита составляет 16,6 млрд тенге.
Проект предусматривает строительство двух современных складских корпусов общей площадью 50 тысяч квадратных метров рядом с Большой Алматинской кольцевой автомобильной дорогой (БАКАД). Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован наконец 2025 года. Общая стоимость проекта составит 22,1 млрд тенге.
Сегодня в первой половине дня состоялась сессия "Партнерства в Центральной Азии: глобальные вызовы сквозь призму локальных задач", на которой выступили представители ООН, ЕАБР, Всемирного банка, Азиатского банка развития и других крупнейших финансовых организаций.
Спикеры обсудили взаимодействие в сфере финансирования водосберегающих технологий, борьбе с изменением климата и дефицита продовольствия.
Конференция призвана стать площадкой обсуждения актуальных вопросов регионального развития и обмена опытом деятельности международных организаций и международных финансовых институтов, работающих в Центральной Азии", - подчеркнули в ЕАБР.
05.12.2024, 18:51 101931
В Бюро нацстатистики назвали самые густонаселенные города и регионы РК
В республике проживает более 12 млн горожан
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По информации Бюро национальной статистики, численность казахстанцев за 10 месяцев увеличилась на 210 139 человек, составив на 1 ноября 20 243 981 человек, из них:
- горожане - 12 727 404;
- сельчане - 7 516 577.
За январь-октябрь в Казахстане родились 309 310 детей, умерли - 110 867 человек. Естественный прирост населения составил 198 443 человека.
За 10 месяцев число прибывших в Казахстан составило 22 955 человек, число выбывших- 11 259 человек. По сравнению с соответствующим периодом 2023 года число прибывших в Казахстан увеличилось на 1618 человек, а число выбывших из страны уменьшилось на 2548 человек.
Самым густонаселенным городом Казахстана на 1 ноября является Алматы - 2 280 296 человек. Далее идут Туркестанская - 2 154 461 и Алматинская области - 1 554 695 человек. Астана и Шымкент замыкают топ-5 (1 511 807 и 1 249 581 соответственно).
Ранее сообщалось, что Казахстан в 2024 году достиг рекордного уровня демографической нагрузки за последние десять лет. В текущем году на 1 тысячу трудоспособных граждан приходится 748 нетрудоспособных - пожилых и детей. В сравнении с 2014 годом показатель вырос на 27,6%. Десять лет назад в стране на 1 тысячу работающих приходилось 586 иждивенцев.
05.12.2024, 16:28 105561
Вернуть прежнее время: казахстанцы начали подавать обращения в Конституционный суд
Фото: Depositphotos
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Алматы. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Граждане Казахстана начали подавать обращения в Конституционный суд о нарушениях их прав в связи с принятием постановления о введении единого часового пояса.
Вчера мы успели подать первые два заявления, а сегодня мы объявляем, что любой человек может подать в Конституционный суд и это надо сделать, потому что мы должны отработать те правовые механизмы, которые у нас имеются. И шаблон этого обращения будет размещен на наших страницах в соцсетях", - сказал в среду на пресс-конференции в Алматы юрист ОФ "Международная правовая инициатива" Амангельды Шорманбаев.
Он также осветил несколько правовых аспектов обращения. Его основой является оспаривание неконституционности постановления правительства Республики Казахстан, в которое внесли изменения об объединении часовых поясов.
Юрист перечислил, какие конституционные права казахстанцев нарушает данное постановление.
Первое - наша Конституция говорит, что права человека могут ограничиваться только законами. Постановление правительства законом не является. Законы формально принимает парламент. И он не принимал никакого закона об объединении часовых поясов. Это нарушение процедурной части Конституции, ну и компетенция парламента была присвоена правительством", - пояснил спикер.
Он подчеркнул, что режимы, где правительство присваивает полномочия парламента, являются диктаторскими и авторитарными.
Второе - в Конституции записаны основные права человека, которые это постановление нарушает. В частности, право на здоровье, право на равенство перед законом, право на жизнь и право на участие в управлении делами государства", - перечислил Шорманбаев.
Нарушение права на здоровье, по его мнению, не требует больших доказательств. Есть свидетельства медиков, об этом также говорят результаты проведенного исследования.
Что касается равенства перед законом. Для западных областей Казахстана вообще ничего не изменилось, для них нет никакого вреда, в отличие от центральных и восточных областей. И люди поставлены в неравные условия", - добавил эксперт.
По его словам, государство несет обязательства охранять жизнь человека от причинения смерти и предотвращать всевозможные смертельные случаи всеми возможными способами.
Но мы видим, что ранее наступление темноты провоцирует определенную преступность, ДТП, то, что дети могут попадать в эти ДТП, пострадать или погибнуть. То есть рукотворно создаются такие условия, при которых жизнь человека в двух третях областей Казахстана подвергается опасности", - заявил спикер.
Согласно стандартам ООН, право на жизнь может быть нарушено не только, когда человек лишен жизни, его убили или что-то с ним произошло, но и тогда, когда государство ставит жизнь человека под угрозу.
Это тот самый случай, с объединением часовых поясов, когда государство намеренно рукотворным образом ставит жизнь казахстанцев под угрозу. Это прямое нарушение права на жизнь", - подчеркнул Шорманбаев.
Нарушено также право казахстанцев на управление делами государства.
Каждый из нас должен был поучаствовать в принятии этого решения. Наше мнение в этом вопросы должны были выслушать. Но никаких слушаний не было, и никто не собирается это мнение выслушивать и каким-то образом воспринимать. Это тоже нарушение. Именно об этом говорится в нашей конституционной жалобе", - пояснил эксперт.
Напомним, ранее житель Восточно-Казахстанской области, юрист Серикжан Ахметжанов подал в суд на правительство Казахстана из-за перевода времени на час назад. Заседание по делу состоится на следующей неделе, 12 декабря.
Юрист Анна Чернова на вчерашней пресс-конференции заявила, что она, ее супруг и другие неравнодушные коллеги планируют присоединиться к этому делу. По ее словам, в суд также будут вызывать представителей разных министерств.
Мы будем ходатайствовать о том, чтобы нам все-таки предоставили эти научные исследования. И я сейчас ищу экспертов", - заявила Чернова.
Она обратилась к специалистам, которые могли бы дать научное обоснование последствиям перевода часов, с предложением выступить в суде.
Мы понимаем, что у государства всегда на один патрон больше. И несмотря на то что они придут с каким-нибудь одним заключением, нам все равно нужно будет предоставлять в противовес свои доказательства (...) Правительство будет нам доказывать, что они сделали все в соответствии с законом, мы будем все равно предоставлять свои доказательства. Мы сейчас углубились в эту тему и нашли множество нарушений. Я не буду их сейчас озвучивать, чтобы не предвосхитить и не добавить еще патронов той стороне", - заключила юрист.
Она добавила, что очень позитивно смотрит на этот процесс и надеется на объективное рассмотрение данного дела судом.
Напомним, вчера на пресс-конференции спикеры также рассказали, кто инициировал переход Казахстана на единый часовой пояс и какие последствия это имело для здоровья и безопасности казахстанцев, а также торговли.
05.12.2024, 15:55 110766
Сколько средств могут начислить в 2025 году на счета детей из Нацфонда
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сколько средств могут начислить в 2025 году детям на счета из Национального фонда Казахстана, рассказал на заседании сената председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.
До 1 января сколько детей родились и кому исполнилось 18 лет, мы это должны посчитать и дополнительную информацию мы вам донесем. От инфляции средства защищены, потому что деньги хранятся в долларах", - пояснил он.
Как подчеркнули министр финансов Мади Такиев, с 1 февраля 2024 года было начислено около 7 млн тенге - по 100 долларов каждому ребенку.
Что касается инвестиционного дохода, в этом году 2,6% мы посчитали. В следующем году, если все будет хорошо, до 3% инвестиционный доход будет. Поэтому сейчас мы на 1 января берем на количество детей 118-120 долларов (...) Но до 1 февраля мы еще все посчитаем и конкретно скажем", - добавил он.
Ранее заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабеков заявила, что в связи с увеличением инвестиционного дохода Национального фонда выплаты детям в 2025 году вырастут.
05.12.2024, 15:39 110176
Кто инициировал переход Казахстана на единый часовой пояс
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Алматы. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты из Костанайской и Кызылординской областей инициировали перевод всего Казахстана на единый часовой пояс. Об этом заявил на пресс-конференции в Алматы общественный деятель Казбек Бейсебаев.
Как говорится, страна должна знать своих героев. Инициаторами официальными этого перехода целой страны (на единый часовой пояс. - Прим. ред.) являются три депутата: Еркин Абил, Мурат Абенов и Берик Бейсенгалиев. Именно они в октябре, год назад, написали письмо на имя бывшего премьер-министра с просьбой ввести всю страну в единый часовой пояс", - сказал он.
Казбек Бейсебаев отметил, что Еркин Абил и Берик Бейсенгалиев из Костанайской области, а Мурат Абенов из Кызылординской области.
По их запросу правительство создало рабочую группу. В качестве научных экспертов были выбраны Болат Нурхожаев и Амир Куат.
Болат Нурхожаев - строитель, окончил техникум. В 2010 году, согласно официальной биографии, закончил Казахскую инженерно-техническую академию. Эта Казахская инженерная академия получила государственную лицензию, то есть стала действительно университетом, в 2007 году. Такой только что созданный университет создал нашего ученого. Второй ученый - это Амир Куат, он закончил Казахский агротехнический университет. Зачитаю цитату из его портфолио: "ученый, новатор, изобретатель, предприниматель, специализируется на управлении рисками и прогнозировании в любой сфере деятельности". Вот такие у нас ученые", - сказал Казбек Бейсебаев.
Спикер отметил, что представители правительства, обосновывая введение единого часового пояса, всегда опираются на Международный альянс за естественное время.
Это просто объединение людей разных стран, которые выступают, чтобы люди жили по световому времени. Это все равно, что объединение любителей пива и так далее. Но почему-то наше правительство вот это простое международное объединение сделали основой и все время на них ссылаются", - сказал Казбек Бейсебаев.
По его словам, активисты подавали обращения о проведении мирных митингов за возврат времени в 11 городах, однако им отказали.
Он отметил, что изменение часового пояса без учета мнения граждан переведенных областей является грубым нарушением их конституционных прав.
Правительство объясняло в лице разных министров, что оно будет изучать (вопрос влияния единого часового пояса на население. - Прим. ред.), тем самым правительство признало, что оно проводит большой масштабный эксперимент над 15 миллионами граждан Казахстана. Именно столько людей проживает на этой территории, где поменяли время", - сказал Казбек Бейсебаев.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта 2024 года перевелистрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали противперехода на единый часовой пояс. В стране запустили петициюо возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.
Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
Напомним, в ноябре в EGov mobile появился опрос на тему перевода времени. Он существовал в приложении три дня, а затем исчез.
Ранее Казахстанская исследовательница изучила опыт Чили, где с сокращением дневного времени на 20% выросла преступность. Казахстанка провела параллель данных чилийского исследования с внедрением единого часового пояса в Казахстане.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.
Известный семейный врач и педиатр Дмитрий Киреев рассказал о негативных последствиях перевода времени.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью.
Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев вследствие перевода времени на час назад.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?