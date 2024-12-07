Глава Минпросвещения прокомментировал сбор биометрических данных детей в школах

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Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев ответил на вопрос, испрашивают ли у родителей казахстанских школьников разрешения на сбор биометрических данных детей для использования камер на турникетах в учебных заведениях.





Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в правительстве, Гани Бейсембаев подчеркнул, что обеспечение безопасности детей в школах - это первоочередная задача Минпросвещения. Поэтому государством и местными исполнительными органами принимаются многие меры.





Они ищут разные меры, возможности для полноценного обеспечения безопасности детей. Как мне докладывают, никакой информации против сбора данных со стороны родителей нет (...) Не разрешается без разрешения родителей, но, как докладывают регионы, никакого сбора и распространения информации нет", - заверил министр.





По результатам пилотного проекта будет принято определенное решение: дальше масштабировать его на другие регионы или остановить работу.





Напомним, районные акиматы Алматы привлекли к ответственности за незаконное использование персональных данных детей в рамках программы Damu Bala. Алматинцы пожаловались в Министерство культуры и информации на незаконные действия властей Алматы, которые обязали поставщиков услуг по программе Damu Bala установить в помещениях Face-ID-контроль. Они подчеркивают, что для идентификации в системе будут использовать фотографии несовершеннолетних детей без согласия их родителей, опекунов и законных представителей.





Более всего поставщики и родители были обеспокоены вопросом безопасности и сохранности персональных данных, а также тем, кто будет нести ответственность в случае их утечки. В новой публичной оферте говорится, что в случае утечки данных из-за хакерской атаки, вирусов, сбоя в работе сайта или технических неисправностей пользователь не должен иметь претензий к исполнителю. Таким образом, считают родители, акиматы сразу снимают с себя всю ответственность.