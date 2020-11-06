Глава МИОР встретилась с митрополитом Астанайским и Казахстанским

Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - 5 ноября состоялась встреча министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба МИОР, в ходе беседы министр отметила, что развитие конструктивных государственно-конфессиональных отношений является одним из важных направлений государственной политики. Особенно это касается религиозных объединений, формирующих духовные традиции и вносящих весомый вклад в укрепление мира и согласия.

Также она отметила, что Православная Церковь Казахстана выступает надежным партнером государства в формировании духовно-нравственной культуры, сохранении национальных ценностей и традиций в обществе, привитии молодежи чувства патриотизма.

Аида Балаева подчеркнула, что Министерством информации и общественного развития строятся партнерские отношения с религиозными объединениями страны, в том числе с православной церковью.

В свою очередь, митрополит Александр отметил, что эффективные государственно-конфессиональные отношения в Казахстане способствуют устойчивому развитию религиозной ситуации в русле стабильности, а также обеспечивают единство и согласие в казахстанском обществе.

Стороны выразили намерения дальнейшего сотрудничества в продвижении принципов межконфессионального согласия и межрелигиозного диалога.

В завершении встречи министр поздравила с 25-летием возобновления деятельности одного из главных культурных и духовных памятников РК - Вознесенского кафедрального собора в Алматы и пожелала мира, добра и благополучия.

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