Глава МВД: На протяжении многих лет никто комплексно не занимался проблемой торговли людьми

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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На форуме по вопросам противодействия торговле людьми в Республике Казахстан министр внутренних дел Марат Ахметжанов озвучил положения проекта закона "О противодействии торговле людьми".

Это не должен быть декларативный акт. Он должен устранить все существующие "белые пятна" и "слепые зоны" в правоприменении", - подчеркнул министр.

Так, законопроектом предусматривается законодательное определение понятия "жертва торговли людьми", причем вне зависимости от возбуждения уголовного дела (ранее было предусмотрено приказом Минтруда).

Тем самым будут созданы правовые основания для получения ею комплексной социальной помощи (временное проживание, обеспечение предметами первой необходимости, проведение медосмотра, содействие возвращению домой, психологическое консультирование, содействие в профессиональной ориентации и другие)", - пояснил Ахметжанов.

Также в целях организации комплексной превентивной работы впервые вводятся понятия "потенциальная жертва торговли людьми" и "уязвимое положение".

Это лица, которые могут стать объектами эксплуатации в результате материальной или иной зависимости, в том числе связанной с несовершеннолетним или престарелым возрастом, беременностью, психическим заболеванием и иными состояниями", - разъяснил спикер.

Тем самым создаются условия и основания оказания профилактической помощи группе риска.

Законом утверждается правовой статус межведомственной и региональных комиссий по противодействию торговле людьми.

Они будут, по словам министра, наделены компетенцией правового воздействия на общественные отношения в этой сфере.

Их рекомендации будут учитываться в правительственном плане. А это уже конкретные сроки, исполнители и ответственность", - подчеркнул глава МВД.

Впервые на уровне закона определяются уполномоченные органы в лице МВД и Минтруда. Конкретно закрепляются функций 12 других госорганов, а также акиматов и неправительственных организаций.

Прорывной новеллой должна стать регламентация системы мер, направленных на превенцию, включая оценку рисков торговли людьми. Предполагается разработка специальной методологии, проведение замеров и исследований. То есть здесь смещается акцент на поиск причин, способствующих совершению правонарушений и их планомерное устранение", - рассказал министр.

Ахметжанов подчеркнул, что на протяжении многих лет никто предметно и комплексно не занимался проблемой торговли людьми.

Не осуществлялся анализ истинных причин и условий, способствующих таким преступлениям. Сейчас мы не имеем полного представления о жертве торговли людьми", - поделился Марат Ахметжанов

Сейчас, продолжил спикер, МВД перестраивает свою работу на проблемно-ориентированный подход. Пересматриваются вопросы установления партнерских отношений с общественными институтами, солидарной ответственности госорганов. И этот принцип должен быть применен при выработке подходов в противодействии торговле людьми.

На сегодня Казахстан является участником более 60 многосторонних договоров в сфере прав человека. Из них 13 напрямую связаны с противодействием современным формам рабства. Кроме того, отношения в данной сфере регулируются множеством законов, различными приказами госорганов.

Все разрозненно. Специального закона нет. Полной правовой информацией не владеют даже сотрудники госорганов, не говоря о жертвах. Ответственность размыта. Спроса нет. Элементарно не определены уполномоченные органы. Нет четкой компетенции. Никто системно вопросами профилактики, установлением рисков полноценно не занимается", - озвучил проблемы министр, отметив, что, по данным международных и неправительственных организаций, количество пострадавших от сексуальной и трудовой эксплуатации в разы превышает число уголовных дел.

Ахметжанов проинформировал, что в Казахстане ежегодно регистрируется более 100 преступлений, связанных с торговлей людьми. В этом году за четыре месяца выявлено около 30 фактов торговли людьми.

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Министр внутренних дел также сообщил о планах ведомства изменить порядок выезда несовершеннолетних казахстанцев за рубеж. По его словам, сейчас выезд детей за рубеж контролируется и без одобрения родителей посторонний человек не может вывезти ребенка за границу. Однако родителей могут вводить в заблуждение.

Здесь будут смотреть, например, с какой целью выезжают. У нас бывает иногда, что вывозят детей по поддельным документам, или путем обмана, якобы на какие-то международные мероприятия. И потом нам уже трудно его вернуть. Здесь мы должны проявлять бдительность и знать, насколько и куда они едут, что это за человек, которой их везет, с какой целью, то есть здесь больше профилактические меры", - цитирует Ахметжанова Sputnik Казахстан .

Глава департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Канат Нурмагамбетов пояснил, что правоохранители на практике чаще всего сталкиваются с такими преступлениями, как сексуальная и трудовая эксплуатация, торговля новорожденными детьми с целью усыновления, торговля человеческими органами и принуждение к попрошайничеству.

Дети - это наиболее уязвимая группа риска, которая часто становится объектом преступления и поэтому нуждается в особом внимании. Предусмотрены поправки в закон о миграции населения в части определения порядка выезда граждан, не достигших 16 лет, из Казахстана", - пояснил Нурмагамбетов.