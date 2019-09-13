Глава Национальной лиги потребителей: У нас ни в одной сфере расслабиться при покупке нельзя

Алматы. 12 сентября. Kazakhstan Today - За 7 месяцев текущего года в Национальную лигу потребителей поступило почти 7 тыс. обращений, сообщила президент этой организации Светлана Романовская, передаёт корреспондент агентства.

По ее словам, за 7 месяцев в Национальную лигу потребителей поступило почти 7 тыс. обращений, и потребителям было возвращено 855 млн тенге. Эксперт подчеркнула, что с каждым годом число обращений растет, и объяснила это отсутствием проверок предпринимателей со стороны государства. Кроме этого, по мнению Романовской, судьи не знают законы о защите прав потребителей и не хотят их применять.

У нас идет иерархия, романо-германская система законов. То есть сначала Конституция, далее указы президента, потом кодексы и законы. Получается, что судьи говорят: есть Гражданский кодекс и Гражданско-процессуальный кодекс, вот на основании его мы будем выносить решения. На самом деле это неправильно. Закон о защите прав потребителей есть у нас оттого, что потребитель является слабой стороной по договору. Во-первых, у него ограничен бюджет. Во-вторых, он не может быть специалистом во всех сферах. Ну и, естественно, государство как объект, который получает налоги, которые оплачены с наших денег, нам должно гарантировать безопасность того, что мы потребляем", - объяснила глава Национальной лиги потребителей.

В ходе прошедшей в Алматы пресс-конференции она отметила, что нарушения прав потребителей встречаются почти во всех сферах услуг. Поступают жалобы на услуги адвокатов, риелторов, оценщиков, юристов. Однако из-за отсутствия стандартов и экспертов нет возможности в судах отстоять свои права.

А если нет стандарта на услугу, значит, невозможно сделать экспертизу. Так и экспертов нет. Услуга есть, а экспертов нет. Услуга есть, она разрешена, эта деятельность на территории Казахстана, а что она из себя представляет, какого она качества, никто не знает. Если до недавнего времени были эксперты, к примеру, Торгово-промышленная палата, которая реорганизовалась в Национальную палату предпринимателей, они делали товароведческую экспертизу. То есть можно было сказать, испорчена эта куртка или нет. Правильно оказана услуга или нет. Были товароведы, а сейчас нет. Кроме того, у нас нет экспертизы на технику. Если учесть что больше 40% жалоб - именно на технику и на услуги, то фактически мы не сможем отстоять права потребителей", - заявила Романовская.

Вместе с тем существуют и пробелы в нынешнем законодательстве. Они заключаются в том, что та или иная норма существует, обязанность у продавцов или предпринимателей есть, но нет никакой ответственности за ее несоблюдение.

То есть предприниматель, если даже обязан принять товар в течение 14-дневного срока, если соблюдены все условия, то за отказ принятия данного товара предприниматель не несет никакой ответственности. Вернуть данный товар потребитель может только в судебном порядке. Но при этом судебные расходы превышают саму стоимость товара, и поэтому потребитель предпочитает простить эту сумму и остается в минусе", - добавила юрист лиги потребителей Венера Кенжинова.

Это не единственные трудности, с которыми сталкивается потребитель, пытаясь защитить свои права. Существуют и такие нарушения, как отказ в предоставлении информации со стороны предпринимателей. Предприниматель отказывается предоставить информацию о себе, например, юридическое наименование, и потребитель не может в дальнейшем обратиться в государственные органы или в суд, так как не знает, в отношении кого писать жалобу.

В заключение президент лиги потребителей поделилась советами, как защитить свои права.

Если каждый на своем месте будет делать то, что будет приносить положительные результаты для всех, в общем и для страны. Но у нас сейчас ни в одной сфере расслабиться при покупке нельзя. Надо требовать полную достоверную информацию. Необходимо заключать договоры в письменной форме. Необходимо делать фото-, видеосъемку, которая является доказательством по делу в суде. Существуют нотариусы, которые делают скриншот и заверяют его, это является доказательной базой. Надо выбирать услуги только по рекомендациям, смотреть, какие отзывы есть у них на сайте", - сказала Романовская.

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