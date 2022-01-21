Глава оружейной ассоциации опроверг слова Таймерденова о захвате боевого оружия

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АЛМАТЫ. 20 ЯНВАРЯ - Исполнительный директор казахстанской оружейной ассоциации "Корамсак" Сергей Катнов заявляет, что во время беспорядков боевое оружие не могло быть похищено из оружейных магазинов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В материале об интервью начальника полиции Алматы сказано, что в оружейных магазинах преступники захватили 1347 единиц боевого оружия. Ответственно заявляем, что НИ ОДНОЙ ЕДИНИЦЫ БОЕВОГО оружия преступники в магазинах не захватили, так как такого оружия - боевого - в магазинах нет и никогда не было. То оружие, которое было захвачено, в подавляющем большинстве на момент захвата было в нерабочем состоянии", - написал Катнов в письме, отправленном на почту KAZAKHSTAN TODAY.
Аналогичную позицию Катнов озвучил в материале, опубликованном на сайте koramsak.kz.
Ответственно заявляем, что подавляющее большинство оружия, особенно наиболее опасного нарезного и полуавтоматического, попало в руки преступников деактивированным, без затворов и других частей, отсутствие которых делает невозможной стрельбу из такого оружия. Даже в наиболее пострадавших магазинах затворы, хранящиеся отдельно от оружия и в других местах, в основном, в руки преступников не попали. Также заявляем, что в руки преступников попала весьма незначительная часть от всего оружия, имевшегося на балансе магазинов", - подчеркнул Катнов.
По его словам, события показали, что оружейные магазины Алматы технически оказались полностью готовы к отражению нападений.
Нормативы реагирования измеряются минутами, а наши магазины "держались" от 6 часов до 2-х суток. Более того, в ряде магазинов преступники, проникнув и разгромив помещения магазинов, так и не смогли завладеть оружием. Другой вопрос, что недостаток сил и средств правоохранительных органов не позволил прибыть и взять под охрану оружейные магазины, а возможности наших магазинов по защите не безграничны", - написал глава ассоциации.
Он подчеркнул, что преступники прибывали в магазины хорошо подготовленными, оснащенные стенобитным инструментом и мощными промышленными резаками. Но даже в этих случаях им понадобилось несколько часов, чтобы проникнуть в помещения с оружием.
Магазины все эти драгоценные часы взывали о помощи, но так ее и не дождались", - посетовал Катнов.
В статье глава оружейной ассоциации также озвучил ряд мер, которые казахстанские оружейники предлагают реализовать для предотвращения подобных ситуаций в будущем. В частности, ассоциация предлагает вернуть в свободную продажу газовые пистолеты, револьверы (без возможности стрелять травматическими патронами), и электрошокеры, вооружить предпринимателей, сотрудников оружейных магазинов и журналистов, имеющих дело с угрозами и т.д.
Напомним, начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов в интервью журналисту одного из интернет-изданий сообщил, что 5 января боевики напали на семь оружейных магазинов и получили боевое оружие.