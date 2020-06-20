Глава Отрарского археологического музея-заповедника за взятки предоставлял торговые точки

Туркестан. 19 июня. Kazakhstan Today - Исполняющий обязанности руководителя Отрарского государственного археологического музея-заповедника за взятки предоставлял торговые точки, передает Kazakhstan Today.

Он подозревается в получении взятки в сумме 150 тыс. тенге за предоставление в аренду торговой точки, находящейся на территории музея. Процессуальное задержание не применялось в связи с заявлением ходатайства об ускоренном досудебном производстве. Расследование продолжается", - сообщили департаменте Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Туркестанской области.

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