Глава "Роснефти" заявил о деградации однополярной модели мироустройства   

Фото: Роснефть

Рассказать друзьям

Пекин. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Главный исполнительный директор компании "Роснефть" Игорь Сечин в ходе выступления на открытии V Российско-китайского энергетического бизнес-форума в Пекине заявил о деградации однополярной модели мироустройства.





Сегодня мы все являемся свидетелями того, как целый ряд событий и явлений, таких как разрушение цепочек поставок, санкционные войны, введение торговых барьеров, эпидемии, использование мировой резервной валюты в качестве инструмента давления, сопровождают деградацию однополярной модели мироустройства", - отметил глава "Роснефти".





По его словам, в этих условиях формируются новые региональные рынки, выстраиваются альтернативные торговые маршруты.





Для наших стран переход к более справедливому миропорядку происходит под жестким внешним давлением и требует нового подхода к собственному развитию, в основе которого лежит приоритетная задача внутреннего экономического роста. Страны уверенно идут по пути модернизации, укрепления национальной безопасности и достижения технологической самодостаточности", - подчеркнул Игорь Сечин.





При этом он отметил, что переход к новой модели роста вызывает шквал критики со стороны Запада, который пытается преуменьшить объективные достижения и дезавуировать успехи Китая и России.





Новая экономика КНР, включающая такие отрасли, как производство электромобилей, полупроводников, добычу и переработку цветных и редкоземельных металлов, растет высокими темпами - плюс 6,5% за 6 месяцев 2023 года, а ее доля в ВВП страны уже составляет 17%", - проинформировал глава "Роснефти".





Роснефть





Он выразил уверенность в том, что современная модель китайской экономики будет еще более устойчива к внешним шокам и позволит Китаю в долгосрочной перспективе перейти на новую, качественную ступень развития.





Также в ходе выступления Игорь Сечин подчеркнул, что в российском "повороте на Восток" китайское направление играет ключевую роль, а торгово-экономические связи России и Китая представляют собой полюс стабильности и роста.





За первые 9 месяцев 2023 года товарооборот Китая и России вырос почти на 30% и составил 176,4 млрд долл. Есть все основания полагать, что товарооборот между нашими странами уже в этом году превысит намеченную планку в 200 млрд долларов", - заявил он.





Глава "Роснефти" отметил, что Китай свыше десяти лет является крупнейшим торговым партнером России.





В свою очередь Россия в этом году вышла на четвертое место среди стран - основных внешнеторговых партнеров Китая. При сохранении такой динамики двусторонней торговли уже в ближайшие годы Россия, возможно, уже и в будущем году может стать вторым крупнейшим торговым партнером Китая после США, опередив Японию и Южную Корею, объемы торговли с которыми резко падают", - сообщил главный исполнительный директор "Роснефти".





Говоря о российско-китайских отношениях, он отметил, что важнейшим направлением сотрудничества между странами является энергетика.





По итогам 8 месяцев 2023 года Россия стала главным поставщиком нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию. В этом году в Китай уже поставлено более 75 млн тонн российской нефти, что на 25% больше, чем в прошлом", - проинформировал Игорь Сечин.





Роснефть





Также, по его словам, динамично развивается российско-китайское сотрудничество в газовой сфере.





В этом году экспорт российского газа в Китай обновит исторический максимум - будет поставлено более 30 млрд кубометров газа. Обсуждаются новые возможности в сфере транспортировки российского природного газа в Китай, в том числе через территорию Монголии. По итогам прошлого года Китай также стал крупнейшим покупателем российского угля - поставки выросли на четверть и составили 67 млн тонн", - сообщил он.





Сечин также подчеркнул важность продолжения расширения практики использования юаня и рубля как на двусторонней основе, так и в расчетах с третьими странами.





Россия и далее нацелена на укрепление и углубление сотрудничества с китайской стороной по всей цепочке создания добавленной стоимости в энергетике и смежных областях, включая технологии, поставки оборудования и финансирование проектов. Убежден, что потенциал нашего сотрудничества огромен и мы находимся только в начале пути его реализации", - добавил глава "Роснефти".





В церемонии открытия форума также приняли участие вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян, ответственный секретарь комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, зампредседателя правительства Российской Федерации Александр Новак и председатель совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации Дай Хоулян.