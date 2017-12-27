Главный санитарный врач Казахстана перечислил производителей и поставщиков опасных детских игрушек

Астана. 27 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК - главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин рассказал об итогах реализации государственной политики в области обеспечения безопасности продукции в 2017 году, передает Kazakhstan Today.

По словам Бекшина, наблюдается динамичное снижение количества несоответствующей продукции с 30,1% в 2015 году до 10,2% в 2017 году. За текущий год был проведен закуп более 33 тысяч наименований пищевой продукции и товаров промышленной группы на сумму 60 млн тенге.

"Контролем охвачены все группы товарных позиций, с учетом среза товарной полки и оценки риска, в том числе молочные продукты, мясная и рыбная продукция, мясо птицы, кондитерские изделия, продукты детского питания, специализированная пищевая продукция, БАДы, соковая продукция, безалкогольные и алкогольные напитки, фрукты и овощи, питьевая вода", - сказал Бекшин.

Из общего количества процент несоответствия требованиям технических регламентов составил 10,2%. Процент несоответствующей пищевой продукции составил 8,1%. При проведении мониторинга выявлено 14% фальсифицированной продукции.

"Основное количество фальсифицированной продукции приходится на молочную и масложировую продукцию, где под видом натуральных молочных продуктов, указанных в наименовании, реализуются продукты с содержанием немолочного жира (растительного жира), не заявленного на маркировке продукции. Так, из исследованных 493 проб молочной и масложировой продукции, фальсифицированной признаны 29%. В основном это производители Российской Федерации - 61%, Республики Беларусь, Украины, Франции и Кыргызской Республики, в среднем 15%", - сообщил Бекшин.

Он также рассказал о работе по контролю за содержанием остаточных антибиотиков. За текущий год исследовано более 2600 проб мясных консервов, колбасных изделий, птицеводческой продукции, молочных продуктов, из них в 11-ти пробах выявлено превышение содержания антибиотиков левомецитиновой и тетрациклиновой группы.

В целях устранения выявленных нарушений выдано более 1300 предписаний, возбуждено 1024 дела об административных правонарушениях, вынесено 304 постановления суда, снято с реализации на предприятиях торговли более 20,5 тонн продукции, наложено штрафов на общую сумму более 24,6 млн тенге.

Что касается товаров промышленных групп, то контролем охвачены детские игры и игрушки, парфюмерно-косметическая продукция, товары легкой промышленности, средства личной гигиены, бытовая химия, продукция для детей и подростков, мебельная и химическая продукция, материалы, контактирующие с пищевой продукцией, а также табачные изделия. 36% этих товаров не соответствовали требованиям.

По словам Бекшина, по сравнению с текущим годом количество небезопасных и некачественных игрушек снизилось всего на 0,4%.

"В текущем году установлено, что 35,6% не отвечают требованиям технического регламента, из них нарушения по физико-химическим и токсикологическим показателям установлены в 4,7%, остальные 95,3% приходятся на нарушение правил маркировки. В частности, основная доля несоотвтетсвия выявляется по физико-химическим и токсикологическим показателям. В большинстве отобранных пробах игрушек обнаружены формальдегид и фенол. К примеру, это китайская многофункциональная кукла "Карапуз" из серии Hello Kitty и мягконабивная игрушка "Лава", белорусская настольная игрушка "Циферка", российский подарочный набор "Весенняя прогулка" производителя "Завод по переработке пластмасс "АЭЛИТА", игрушка из пластмассы "Лягушка с лягушатами" производителя "Завод "Огонек" и другие. Следует учитывать, что на рынок Казахстана основная доля детских игрушек завозится из-за рубежа. Согласно статистическим данным, внешний товарооборот детских товаров приходится на производства стран как Китай (65%), Россия, Республика Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Украина (23%), 12% - неизвестного происхождения. причиной поступления на рынок некачественных детских игрушек является бесконтрольный ввоз в страну игрушек мелкими партиями, ручной кладью. Таким образом, с реализации снято более 1,5 тонн детских игрушек. Внедрение камерального контроля за ввозом игрушек позволило выявить 43 участника внешнеэкономической деятельности, которыми ввезено более 28 тысяч наименований детских игрушек, из них зарегистрировано сертификатов соответствия только на 146 наименований. В суд направлены иски в отношении семи участников ВЭД, по решению суда наложено штрафов на сумму более 2,5 млн тенге, временно приостановлена деятельность пяти участников внешнеэкономической деятельности", - сказал Бекшин.

Он привел в пример злостных нарушителей, таких как ИП Курбатов Я.А. (ВКО), ИП Хасенов Е.Е. (ВКО), ТОО "AVTODOS" (Алматы), ТОО "SILK WAY EXPRESS" (Алматы), ТОО "Интернэшнл Компани" (Алматы). Бекшин попросил реализаторов детских игрушек быть бдительными и требовать от поставщиков документы соответствия.

"В целях усиления контроля за ввозом продукции, предназначенной для детей, Комитетом инициирована и принята законодательная основа по запрету ввоза детских игрушек под режимом условного выпуска. Это значит, что впредь игрушки на таможенных постах будут пропускать только при наличии сертификатов соответствия, а не на стадии таможенной очистки", - отметил Бекшин.

По его словам, сейчас прорабатывается вопрос реализации товаров для детей только в специализированных магазинах, павильонах, объектах при магазинах, исключающих загрязнение и порчу игрушек. Наряду с этим, планируется применение зарубежного опыта, когда при завозе игрушек на территорию РК, поставщик заблаговременно направляет в соответствующие органы список планируемой к завозу продукции (игрушек) и ДПС на нее, и заранее согласовывает разрешение на ввоз.

Для полного охвата территорий камеральным контролем за ввозимой продукцией, в следующем году во всех территориальных подразделениях Комитета будет внедрена информационная система. Совместно с НПП "Атамекен" на законодательной основе разрабатывается механизм информирования населения посредством реестров несоответствующей продукции, добросовестных производителей и участников ВЭД, которые планируется разместить на сайте Комитета, проинформировал главный санитарный врач.

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