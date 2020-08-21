Главному санврачу Алматинской области могут объявить строгий выговор

Талдыкорган. 20 августа. Kazakhstan Today - На заседании Совета по этике, которое прошло в Алматинской области, рассмотрели инцидент с главным государственным санитарным врачом области Ергали Сыдымановым, передает Kazakhstan Today.

На своей странице в Instagram пресс-секретарь акима Талдыкорганa Нур Канатулы рассказал, что Совет по этике порекомендовал министру здравоохранения наложить на Сыдыманова дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора.

Я считаю это оптимальным, адекватным и справедливым решением, хотя многие хотели, чтобы его уволили. Во-первых, он полностью признал свою вину и попросил прощения у жителей нашего города и области. Во-вторых, на видео не было никакой нецензурной брани или оскорбления личности, тем более не было рукоприкладства. В-третьих, он является профессионалом своего дела, с огромным опытом и стажем работы в сфере здравоохранения", - пояснил Нур Канатулы.

Пресс-секретарь акима уверен, что Сыдыманову нужно дать еще один шанс.

Если мы каждого будем увольнять за такое, то у нас некому будет работать на госслужбе, у нас и так есть определенные проблемы с текучестью кадров. Я недавно звал на госслужбу многих наших гражданских активистов, общественников, блогеров, предпринимателей, но они отказались, потому что прекрасно знают, что здесь работы очень много и что она очень нелегкая, трудная, нервная и стрессовая. Про зарплату даже и писать не хочу", - подчеркнул Канатулы.

Напомним, в отношении главного государственного санитарного врача Алматинской области Ергали Сыдыманова было возбуждено дисциплинарное дело после того, как на него поступили жалобы от жителей региона. В первый же день своей работы на новой должности Сыдыманов проводил встречу с населением. Люди сочли его поведение недостаточно корректным. Позднее в социальных сетях был опубликован видеоролик с выступлением санврача. По словам самого Сыдыманова, видео было смонтировано.

Позднее Ергали Сыдыманов написал объяснительную в Минздрав и принес публичные извинения.

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