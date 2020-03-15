Главный пульмонолог России рассказал о лечении пневмонии, вызванной инфекцией COVID-19

Москва. 14 марта. Kazakhstan Today - Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Александр Чучалин рассказал о лечении пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Простудное состояние - одно дело, а другое дело, когда вирусно-бактериальная пневмония. Это принципиально другая вещь. И вот здесь очень важно подчеркнуть, что только антибиотиками помочь такому больному проблематично", - сказал Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского "Эпидемия" .

По его словам, для лечения вируса должна обязательно применяться комбинированная терапия, которая включает в себя средства, стимулирующие иммунитет.

Он отметил, что обычно назначаются цефалоспорины четвёртого поколения в комбинации с линкомицином.

Мы понимаем, что резко пострадает иммунитет, мы понимаем высокую уязвимость человека к той инфекции, которая у него начинает колонизироваться в дыхательных путях. К сожалению, мы чёткой такой линии не имеем. Но то, что реально может помогать таким больным в такой ситуации, - это иммуноглобулины... заместительная терапия", - сказал Чучалин.

Пульмонолог добавил, что иммуноглобулины помогают предотвратить у больных наступление фазы сепсиса.

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