Гололед и низовую метель прогнозируют синоптики на выходные в Казахстане

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Дожди с переходом в снег обещает "Казгидромет" в прогнозе погоды 3-5 октября, передает Kazakhstan Today.

В воскресенье - северо-запад и север, а с началом следующей недели - центр и восток Казахстана будут находиться под влиянием ложбины циклона. Центр этого циклона находится над полуостровом Таймыр. Он принесет дожди, переходящие в снег", - говорится в сообщении синоптиков.

По их информации, остальная территория страны будет под влиянием обширного антициклона из районов Баренцево моря. Антициклон обещает погоду, преимущественно без осадков. По всей республике ожидается постепенное понижение температуры воздуха, местами туман и усиление ветра, на севере, в центре и на востоке - гололед, низовая метель.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства