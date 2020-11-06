Гонки на дронах: в Жетысу соревнуются лучшие пилоты коптера

Талдыкорган. 5 ноября. Kazakhstan Today - В Алматинской области впервые в Казахстане прошли республиканские соревнования дронов "JETISY Эрон дрон", в которых приняли участие 25 команд со всех уголков Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Дрон-рейсинг - достаточно молодой вид спорта, стремительно набирающий обороты во всем мире. В развитии данных гонок принимает участие и является организатором региональный проектный центр "Рухани жангыру" Алматинской области. Целью проекта является содействие развитию внутреннего туризма посредством пропаганды сакральных мест Жетысу, а также повышение мастерства молодежи в области информационных и цифровых технологий, повышение цифровой грамотности и формирование имиджа Казахстана в мировом информационном пространстве.

В рамках государственной программы "Рухани жангыру" в Алматинской области уже более 3 лет организуется проект "Сакральная география Казахстана". В рамках проекта в Жетысуском регионе создана специальная комиссия, которая выявила около 500 малоизвестных, но при этом имеющих большое туристическое будущее, сакральных мест. Более 50 из них были рассмотрены республиканской комиссией и включены в объекты республиканского и местного значения в Казахстане. Эта работа все еще продолжается. Превращение данных священных мест в источник туризма стало актуальным вопросом сегодня. Поэтому основным направлением должна стать поддержка развития внутреннего туризма через продвижение священных мест Семиречья в стране и за рубежом. Таким образом, "JETISY Эрон дрон" является проектом, в котором мы показываем не только мастерство обращения с беспилотными летательными аппаратами, но и демонстрируем красоты нашего Жетысу. А также мы хотим повышать профессионализм участников за счет обмена опытом и поддержки исследовательской работы молодых людей", - рассказал автор проекта "JETISY Эрон дрон" Самат Джанманбаев.

Соревнования нового времени прошли в Талгарском районе, в горном курорт-отеле "Ой-Карагай Лесная Сказка". Локация выбрана не случайно. Данная зона является одним из самых колоритных и красивых мест региона. Обладателям почетных мест были врученные ультрасовременные дроны и техника для дрон- рейсинга.

Продвижение дрон- рейсинга - это огромный скачок для Казахстана. Проведение соревнований на таком уровне ждали многие. По опыту других стран, которые уже на протяжении нескольких лет продвигают гонки коптеров, могу сказать, что это очень важно и необходимо сейчас. На основе наших материалов молодежь будет изучать роботостроение, физику, нарабатывать моторику рук, а также учить английский язык. Несмотря на то, что это только первые соревнования, все прошло на должном уровне. Хотелось бы, чтобы Казахстан на этом не останавливался, а дрон-рейсинг вошел в традицию и проходил регулярно", - поделился обладатель 1-го места Ярослав Бартули.

По словам организаторов, они верят в то, что в ближайшем будущем гонки на дронах займут свое место в сердцах казахстанцев, а досуг молодого поколения будет связан с данным видом соревнований. Есть надежда, что участники из Казахстана будут учувствовать в международных гонках на дронах.

У гонки дронов есть все шансы войти в список самых популярных видов спорта. Во-первых, такие соревнования привлекают своей зрелищностью. Уже сегодня видео, снятые "глазами" дронов, бьют рекорды по количеству просмотров в YouTube. Начиная с этого года трансляцию гонок серии лиги DCL с участием российской команды Drone Sports Global ведет "Матч ТВ". Во-вторых, новый вид спорта открыт для каждого в большей степени, чем многие другие. Попробовать себя в роли оператора спортивного дрона может любой. Конечно, как и любой спорт, дрон-рейсинг подразумевает ежедневные тренировки, но все же более демократичен в смысле требований к физическим данным и специальной подготовке. В скором времени планируется развитие дрон-рейсинга в качестве дисциплины киберспорта, что сделает порог входа для спортсменов еще меньшим.

Международные соревнования по гонкам дронов World Drone Prix 2016, прошедшие в Дубае, считаются первым в истории чемпионатом мира по дрон-рейсингу. Знаковым событием для нового вида спорта стало также создание американской Лиги гонок дронов Drone Racing League. С 2017 года Drone Racing League проводит серию из шести профессиональных гонок. Мы верим, что именитые участники с зарубежья примут участие в "JETISY Эрон дрон", а в Казахстане пройдут международные гонки дронов", - отметил заместитель директора регионального проектного центра "Рухани жангыру" Алматинской области Ержан Дармышев.

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