Город Нур-Султан является визитной карточкой Казахстана

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Православная церковь Казахстана приветствует решение о присвоении столице имени Нур-Султан, в честь Первого Президента - Елбасы, сообщил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, передает Kazakhstan Today.

Митрополит отметил, что данное решение достойным образом отражает вклад главы государства в становление и развитие города, который за последние четверть века совершил колоссальный прорыв в социально-экономическом и культурном отношении.

Нур-Султан - визитная карточка Казахстана; город, который благодаря заботам и трудам Нурсултана Абишевича стал известен всему миру. Это современный, благоустроенный мегаполис, с развитой инфраструктурой, жители которого могут свободно реализовывать себя в профессиональной и образовательной деятельности, имеют возможности для удовлетворения своих разносторонних интересов и потребностей. За годы существования казахстанская столица не только раскрыла свой политический и экономический потенциал, но и стала значимым духовным и культурным центром страны. Грандиозные архитектурные сооружения, созданные гениями современной инженерной мысли, соседствуют здесь с величественными мечетями, православными храмами и молитвенными зданиями иных традиционных религий, создавая неповторимый, самобытный облик, который зримо свидетельствует о сохранении в казахстанском обществе его главного достояния: межконфессионального мира и межэтнического согласия - прочного фундамента, на котором зиждется настоящее и будущее нашего народа. Хотелось бы особо и с благодарностью отметить, что в столице десять лет назад при поддержке Первого Президента страны был воздвигнут величественный кафедральный Успенский собор - главный храм Митрополичьего округа, и рядом с ним построен духовно-культурный центр имени равноапостольных Кирилла и Мефодия. Казахстанцы понимают, что все успехи столицы стали возможными в первую очередь благодаря воле, настойчивости и многолетним кропотливым трудам Первого Президента Республики. Поэтому тот факт, что Астана - "столица" - отныне будет носить имя Н.А. Назарбаева, мы воспринимаем как законную дань исторической справедливости и видим в этом обстоятельстве залог дальнейшего развития главного города нашего родного Казахстана", - цитирует митрополита Астанайского и Казахстанского Александра МИА "Казинформ" .

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