График работы ЦОНов продлили в семи областях Казахстана

Нур-Султан. 10 августа. Kazakhstan Today - По решению главных санитарных врачей график работы ЦОНов продлен в семи областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Работу ЦОНов продлили в Актюбинской, Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Павлодарской областях. В Атырауской области с сегодняшнего дня заработал ЦОН Жылыойского района, ранее закрытый на карантин из-за вспышки коронавируса, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан".

Мы проводим постоянный мониторинг обращений граждан и не раз слышали отзывы о том, что очередь в ЦОН забронирована на неделю вперед. Думаем, что постепенное увеличение количества времени обслуживания позволит стабилизировать ситуацию с оказанием госуслуг и полностью закрыть потребность казахстанцев в них", - прокомментировала председатель правления госкорпорации Асемгуль Балташева.

По ее словам, с момента завершения режима ЧП в ЦОНах Казахстана было оказано более 3 млн госуслуг.

В условиях карантина в ЦОНах продолжится выдача только бумажных услуг и только по предварительной брони. Получить электронные услуги в льготных окнах по-прежнему смогут только пенсионеры, лица с ограниченными возможностями и члены многодетных семей. Граждане, у которых нет доступа к компьютеру или Интернету, могут получить е-услуги в уголках egov.kz, функционирующих в зданиях акиматов, банков второго уровня и так далее.

Также в пресс-службе подчеркнули, что в ЦОНах сохраняется масочный режим, посетителям рекомендуют соблюдать социальную дистанцию.

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