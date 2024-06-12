Граждане Казахстана без визы смогут посещать адмрайон Макао в Китае

Срок пребывания не может превышать 14 календарных дней

Фото: xinhuanet.com

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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Казахстана разработало проект постановления "Об утверждении соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Специального административного района Макао Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований".





Граждане Республики Казахстан, которые владеют проездными документами и не имеют намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории Специального административного Района Макао, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории Специального административного Района Макао без визы. Срок каждого такого пребывания не может превышать 14 календарных дней", - сообщается в документе.





Подчеркивается, что казахстанцы во время пребывания на территории адмрайона обязаны соблюдать законы и правила, действующие в Макао.





Согласно тексту пояснительной записки к проекту, вступление в силу соглашения позволит развивать тесное сотрудничество между Казахстаном и специальным адмрайоном Макао, установив взаимное освобождении от визовых требований для владельцев всех видов паспортов.





С полным текстом документа можно ознакомится на портале "Открытые НПА".



