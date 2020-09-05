Гражданин Украины оштрафован за нарушение масочного режима на борту самолета в РК

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Гражданина Украины оштрафовали за нарушение масочного режима на борту самолета Нур-Султан - Алматы, передает Kazakhstan Today.

Главный государственный санитарный врач РК на транспорте Садвакас Байгабулов рассказал, что от представителя авиакомпании Air Astana поступило обращение, что на рейсе Нур-Султан - Алматы пассажир, гражданин Украины, отказывался надевать маску во время посадки на борт самолета. За данное нарушение ограничительных требований санитарными врачами департамента на транспорте гражданин Украины привлечен к административному взысканию в виде штрафа - 30 МРП.





Он напомнил, что в случае несоблюдения ограничительных требований пассажиры будут привлекаться к штрафу.

Мониторинговой группой на постоянной основе будут проводиться рейды в аэропортах и на борту воздушного судна на предмет соблюдения пассажирами масочного режима и социальной дистанции", - заключил санврач.

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