Гражданство Кипра при покупке недвижимости: важные изменения 2019

Гражданство Кипра через инвестиции. Суть изменений
1. Введены 2 невозвратных взноса. Первый - €75000 в "Фонд содействия исследованиям и инновациям". Он пойдет на развитие науки, энергетики, экономики и образования.
2. Взнос €75000 в фонд "Корпорации земельного развития". Цель - помощь малоимущим в покупке жилья.
3. Увеличение срока сохранения инвестиций с 3 до 5 лет. Это понравится инвесторам, которые рассчитывали на долгосрочное вложение, и не повлияет на тех, кто приобрел жилье для себя.
4. Обязательно наличие Шенгенской визы. Это избавит Кипр от скепсиса со стороны ЕС и не повлияет на инвесторов - открытие Шенгена не проблема.
5. Положение об отказе в гражданстве тем, кому отказали в другой стране ЕС. Кипр хочет быть уверен в благонадежности инвесторов.
6. Увеличение инвестиций для тех, кто покупает недвижимость, участвовавшую в программе получения гражданства Кипра за инвестиции, с 2 до 2,5 млн евро.
7. Дополнительные документы для инвесторов в недвижимость:
7.1. Разрешение на планирование.
7.2. Сертификат о завершении строительства. Для незавершенных объектов - блокировка их стоимости в виде 5% банковской гарантии.
7.3. Документ об отсутствии обременений.
8. Отмена инвестиций в гособлигации. Несущественное изменение - это непопулярный тип инвестиций
9. Возможность инвестировать в судоходную отрасль.
2. Взнос €75000 в фонд "Корпорации земельного развития". Цель - помощь малоимущим в покупке жилья.
3. Увеличение срока сохранения инвестиций с 3 до 5 лет. Это понравится инвесторам, которые рассчитывали на долгосрочное вложение, и не повлияет на тех, кто приобрел жилье для себя.
4. Обязательно наличие Шенгенской визы. Это избавит Кипр от скепсиса со стороны ЕС и не повлияет на инвесторов - открытие Шенгена не проблема.
5. Положение об отказе в гражданстве тем, кому отказали в другой стране ЕС. Кипр хочет быть уверен в благонадежности инвесторов.
6. Увеличение инвестиций для тех, кто покупает недвижимость, участвовавшую в программе получения гражданства Кипра за инвестиции, с 2 до 2,5 млн евро.
7. Дополнительные документы для инвесторов в недвижимость:
7.1. Разрешение на планирование.
7.2. Сертификат о завершении строительства. Для незавершенных объектов - блокировка их стоимости в виде 5% банковской гарантии.
7.3. Документ об отсутствии обременений.
8. Отмена инвестиций в гособлигации. Несущественное изменение - это непопулярный тип инвестиций
9. Возможность инвестировать в судоходную отрасль.
Мнением об инвестициях в судоходство поделилась адвокат и директор по развитию Иммигрант Инвест Елена Рудая:
Изменение даст заявителям больший выбор для инвестирования. Альтернативные варианты всегда выгодны. У вас есть дополнительный выбор для принятия решения. Кипр имеет отличную географию и это привлекает международные судоходные компании. У некоторых из крупнейших в мире компаний по управлению судами штаб-квартиры на Кипре".
Варианты инвестиций
- Инвестиции в жилье: €2 млн + €150000 взносов.
- Инвестиции в коммерческую недвижимость - €2 млн + покупка жилья не дешевле €500 тыс. + €150000 взносов.
- Инвестиции в судоходство - €2 млн + покупка жилья не дешевле €500 тыс. + €150000 взносов.
- Инвестиции в коммерческую недвижимость - €2 млн + покупка жилья не дешевле €500 тыс. + €150000 взносов.
- Инвестиции в судоходство - €2 млн + покупка жилья не дешевле €500 тыс. + €150000 взносов.
Что дает гражданство Кипра
Паспорт Кипра позволяет без виз посещать 150+ стран. На Кипре лояльная налоговая политика. Кипр предоставляет гражданство быстрее других - всего за 6-7 месяцев - и не требует жить или учить язык.
В программе кроме заявителя могут принимать участие его супруг/супруга (в т.ч. гражданские), дети до 28 лет и родители старше 55.
Иммигрант Инвест сопровождает клиентов на всех этапах. Поддержка включает подготовку документов, поиск объектов инвестирования, жилья и пр. Подробнее - на сайте компании.
Иммигрант Инвест
Москва, Россия,
ул. Охотный Ряд, 2, 109012,
+7 (495) 150-40-55,
moscow@imin.pro
ул. Охотный Ряд, 2, 109012,
+7 (495) 150-40-55,
moscow@imin.pro
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства