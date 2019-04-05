Гражданство Кипра при покупке недвижимости: важные изменения 2019

Москва. 4 апреля. Kazakhstan Today - В феврале 2019 года правительство Кипра внесло изменения в программу получения гражданства Кипра за инвестиции. Об изменениях, которые вступят в силу 15 мая, рассказали в компании Иммигрант Инвест, передает Kazakhstan Today.

Гражданство Кипра через инвестиции. Суть изменений



2. Взнос €75000 в фонд "Корпорации земельного развития". Цель - помощь малоимущим в покупке жилья.

3. Увеличение срока сохранения инвестиций с 3 до 5 лет. Это понравится инвесторам, которые рассчитывали на долгосрочное вложение, и не повлияет на тех, кто приобрел жилье для себя.

4. Обязательно наличие Шенгенской визы. Это избавит Кипр от скепсиса со стороны ЕС и не повлияет на инвесторов - открытие Шенгена не проблема.

5. Положение об отказе в гражданстве тем, кому отказали в другой стране ЕС. Кипр хочет быть уверен в благонадежности инвесторов.

6. Увеличение инвестиций для тех, кто покупает недвижимость, участвовавшую в программе получения

7. Дополнительные документы для инвесторов в недвижимость:

7.1. Разрешение на планирование.

7.2. Сертификат о завершении строительства. Для незавершенных объектов - блокировка их стоимости в виде 5% банковской гарантии.

7.3. Документ об отсутствии обременений.

8. Отмена инвестиций в гособлигации. Несущественное изменение - это непопулярный тип инвестиций

9. Возможность инвестировать в судоходную отрасль. 1. Введены 2 невозвратных взноса. Первый - €75000 в "Фонд содействия исследованиям и инновациям". Он пойдет на развитие науки, энергетики, экономики и образования.2. Взнос €75000 в фонд "Корпорации земельного развития". Цель - помощь малоимущим в покупке жилья.3. Увеличение срока сохранения инвестиций с 3 до 5 лет. Это понравится инвесторам, которые рассчитывали на долгосрочное вложение, и не повлияет на тех, кто приобрел жилье для себя.4. Обязательно наличие Шенгенской визы. Это избавит Кипр от скепсиса со стороны ЕС и не повлияет на инвесторов - открытие Шенгена не проблема.5. Положение об отказе в гражданстве тем, кому отказали в другой стране ЕС. Кипр хочет быть уверен в благонадежности инвесторов.6. Увеличение инвестиций для тех, кто покупает недвижимость, участвовавшую в программе получения гражданства Кипра за инвестиции , с 2 до 2,5 млн евро.7. Дополнительные документы для инвесторов в недвижимость:7.1. Разрешение на планирование.7.2. Сертификат о завершении строительства. Для незавершенных объектов - блокировка их стоимости в виде 5% банковской гарантии.7.3. Документ об отсутствии обременений.8. Отмена инвестиций в гособлигации. Несущественное изменение - это непопулярный тип инвестиций9. Возможность инвестировать в судоходную отрасль.

Мнением об инвестициях в судоходство поделилась адвокат и директор по развитию Иммигрант Инвест Елена Рудая:

Изменение даст заявителям больший выбор для инвестирования. Альтернативные варианты всегда выгодны. У вас есть дополнительный выбор для принятия решения. Кипр имеет отличную географию и это привлекает международные судоходные компании. У некоторых из крупнейших в мире компаний по управлению судами штаб-квартиры на Кипре".

Варианты инвестиций

- Инвестиции в жилье: €2 млн + €150000 взносов.

- Инвестиции в коммерческую недвижимость - €2 млн + покупка жилья не дешевле €500 тыс. + €150000 взносов.

- Инвестиции в судоходство - €2 млн + покупка жилья не дешевле €500 тыс. + €150000 взносов.

Что дает гражданство Кипра

Паспорт Кипра позволяет без виз посещать 150+ стран. На Кипре лояльная налоговая политика. Кипр предоставляет гражданство быстрее других - всего за 6-7 месяцев - и не требует жить или учить язык.

В программе кроме заявителя могут принимать участие его супруг/супруга (в т.ч. гражданские), дети до 28 лет и родители старше 55.

Иммигрант Инвест сопровождает клиентов на всех этапах. Поддержка включает подготовку документов, поиск объектов инвестирования, жилья и пр. Подробнее - на сайте компании.

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