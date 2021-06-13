Греция добивается возвращения незаконно вывезенных в Британию произведений искусства

АФИНЫ. 12 ИЮНЯ - Греческие учёные добиваются возвращения в Грецию незаконно вывезенных в ХVIII веке в Британию скульптур Парфенона, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Находящиеся в Британском музее скульптуры Парфенона непременно вернутся домой в Грецию", - считает известный греческий учёный Манолис Коррес, хранитель афинского Акрополя и руководитель реставрационных работ, сообщает РИА Новости .

Да, есть достаточно оптимизма. У меня достаточно оптимизма", - сказал греческий академик иностранным журналистам, отвечая на вопрос о перспективах возвращения скульптур, незаконно вывезенных в начале XIX века в Британию британским посланником в Константинополе лордом Элгином.

Британский посланник в Константинополе с 1799 по 1803 год лорд Элгин вывез огромное количество произведений древнегреческого искусства, которые выкупил Британский музей. В коллекции - фронтонные статуи и метопы афинского Парфенона, кариатида Эрехтейона, статуя Диониса и множество других уникальных произведений. Греция добивается возвращения незаконно вывезенных произведений искусства, однако Британский музей утверждает, что Элгин имел разрешение - фирман визиря на их вывоз. Греческие ученые заявляли, что не было никаких разрешений на вывоз скульптур - лорду было позволено лишь сделать рисунки мрамора. В феврале 2019 года в музее Акрополя турецкие ученые Зейнеп Айген и Орхан Сакин представили итоги своих многолетних исследований, согласно которым в турецких архивах нет документов, подтверждающих разрешение Элгину вывезти скульптуры Парфенона из Афин, и это доказывает незаконность действий лорда", - пишет сайт.

Великобритания, в свою очередь, утверждает, что лорд Элгин приобрёл скульптуры законно, а сейчас они принадлежат Британскому музею.

Министр культуры Греции Лина Мендони ранее заявила, что министерство готово предоставить премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и британцам доказательства незаконности нахождения в Британском музее скульптур Парфенона.

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