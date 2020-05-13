Грозы и град ожидаются в среду в нескольких областях Казахстана

Алматы. 12 мая. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в шести областях Казахстана, передает Kazakhstan Today

По данным синоптиков, днем 13 мая в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.

В Уральске днем 13 мая ожидаются гроза, ветер юго-западный порывы 18 метров в секунду.

13 мая днем на большей части Кызылординской области ожидается дождь, местами сильный. Местами гроза, днем местами шквал, град. Ветер северо-западный, западный, утром и днем местами 15-20 метров в секунду.

13 мая на западе Акмолинской области и в Кокшетау ожидается гроза.

13-14 мая в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман. Местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, град, ветер юго-восточный местами 15-20 метров в секунду.

Завтра днем в Мангистауской области ожидается гроза, местами туман, ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-100%.

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