Грозы и град ожидаются во вторник в столице и ряде областей РК

Алматы. 22 июля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в столице и шести областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, ночью 23 июля в Атырауской области местами ожидается гроза. Вероятность шторма составляет 85-90%.

В Костанайской области 23 июля местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер северо-западный, днем 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман.

23 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, туман, шквал, град. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%.

В Акмолинской области 23-24 июля местами сохраняются гроза, шквал, град, ветер северо-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду, 23 июля ночью и утром местами ожидается туман.

В Нур-Султане 23-24 июля ожидаются гроза, шквал, град, ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Ночью 23 июля в Актюбинской области местами ожидается гроза. Вероятность шторма составляет 80-85%.

В Мангистауской области местами ожидаются гроза, ветер северный, северо-восточный 15-20 метров в секунду, днем местами ожидается сильная жара 40 градусов. Вероятность шторма составляет 90-95%.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства