Грозы, шквал и град ожидаются в четверг в пяти областях Казахстана

Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в нескольких областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, 20 августа в Акмолинской области ожидаются местами гроза, шквал, град, ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду.

В Нур-Султане завтра ожидается ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

20 августа в Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду, днем порывы ветра будут достигать 23-28 метров в секунду. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность.

В четверг на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Местами ожидаются гроза, туман, шквал, град. Ветер юго-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 25 метров в секунду.

Днем 20 августа в Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-западный местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

20 августа в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер западный, местами 15-20 метров в секунду.

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