Грозы, шквал и град ожидаются в пятницу в столице и ряде областей РК

Алматы. 14 мая. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в ряде областей Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, днем 15 мая на большей части Акмолинской области ожидается дождь. Местами ожидается гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами до 23 метров в секунду.

В Нур-Султане 15 мая также ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, утром и днем порывы до 17-22 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

В Костанайской области ночью местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, шквал, туман, град. Ветер северо-западный, западный, на большей части 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

15 мая в горах Туркестанской области сохраняется сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. В Шымкенте в первой половине ночи 15 мая ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Алматинской области в пятницу ожидается местами сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, при грозе 17-22 метра в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Днем 15, ночью 16 мая на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, местами сильный. 15-16 мая ожидаются местами гроза, шквал, град, ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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