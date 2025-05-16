Halyk Bank в очередной раз поддержал проведение выставки "Ulttyq ónim"

Фото: предоставлено пресс-службой DAMU

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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Уже завтра в Международном выставочном центре EXPO в Астане начнет работу VIII ежегодная выставка отечественных производителей "Ulttyq ónim". Это крупнейшая в стране площадка, объединяющая предпринимателей, производителей и потребителей со всех регионов Казахстана. В этом году участие в выставке примут 350 компаний, представляющих широкий спектр продукции - от продуктов питания и одежды до машиностроения, ювелирных изделий и высоких технологий.





В числе многолетних партнеров мероприятия крупнейший банк страны Halyk, активно кредитующий представителей МСБ. Участие банка в выставке - это продолжение системной работы по расширению возможностей отечественных предпринимателей, созданию условий для их роста и выхода на новые рынки.





На выставке "Ulttyq ónim" Halyk Bank традиционно организует специальную промо-зону, где предприниматели могут получить информацию о действующих продуктах и услугах, задать вопросы специалистам, а также узнать об актуальных мерах поддержки сектора МСБ.





Важно отметить, что проект "Ulttyq ónim" - это отражение результатов государственной политики в сфере бизнеса. Только через инструменты Фонда "Даму", реализуемые при участии банков, в том числе Halyk Bank, были профинансированы более 225 тысяч проектов на сумму 14,1 трлн тенге. Это позволило сохранить и создать свыше 1,4 млн рабочих мест, а также обеспечить устойчивый рост выпускаемой продукции и налоговых поступлений.