Астана. 15 марта. Kazakhstan Today - Холодный антициклон вызовет понижение температуры в большинстве регионах Казахстана в ближайшие дни, передает Kazakhstan Today.

После аномально тёплой погоды с температурой воздуха выше климатической нормы на 5-13 градусов Цельсия на Казахстан смещается холодный антициклон, что вызовет понижение температуры в большинстве областей республики", - сообщается в прогнозе "Казгидромета" на 16-18 марта 2019 года.

Однако перед вторжением антициклона, с холодными атмосферными фронтами, перемещающимися через Казахстан, местами пройдут осадки, дождь, мокрый снег, усилится ветер и, как обычно в начале весны, ночью и утром ожидается туман с ухудшением видимости менее 500 метров.

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