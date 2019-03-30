Хоргосские пограничники задержали трех граждан Казахстана с контрабандным грузом почти на 7 млн тенге (ФОТО)

Алматы. 29 марта. Kazakhstan Today - Вчера ночью хоргосские пограничники задержали трех граждан Казахстана, которые пытались провезти в страну контрабандный груз на сумму 6 950 000 тенге, передает Kazakhstan Today.

"У контрабандистов были изъяты 35 коробок табачных изделий "Голден Дир" и "Алюр", спрятанных в арыке возле стоянки для автотранспортных средств заграничного следования на территории контрольно-пропускного пункта Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос". Бесхозный груз был обнаружен пограничным нарядом еще вечером. Однако для установления хозяев груза было принято решение о выставлении наряда для скрытного наблюдения за ним. В результате на рассвете, около 4 часов утра, на месте совершения правонарушения были задержаны 3 граждан 28, 29 лет", - сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

Задержанные переданы в Панфиловский РОВД.

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