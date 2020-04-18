Huawei в рамках программы HAINA обучила порядка 400 студентов в 2019 году

Алматы. 17 апреля. Kazakhstan Today - Порядка 400 студентов корпоративной программы HАINA от компании Huawei в 2019 году прошли обучение по нескольким направлениям сертификации: HCNA и HCNP по маршрутизации и коммутации, а также курс по безопасности сетей. По итогам прошлого года обучение по программе ИКТ-академий HAINA компании Huawei прошли студенты трех ведущих вузов Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Научно-образовательный проект HAINA (Huawei Authorized Information and Network Academy) был запущен в 2013 году. Его цель - подготовка преподавателей, создание и оптимизация специальностей в ИКТ-отрасли, совершенствование систем учебных программ и построение стандартных лабораторий. Программа также предоставляет доступ студентам со всего мира к ИКТ-продуктам и технологиям Huawei и способствует развитию талантов, приглашая в дополнение пройти программу сертификации Huawei. С 2015 года компания установила партнерские отношения с более чем 600 международными университетами по всему миру для создания ИКТ-академий Huawei, помогая учебным заведениям улучшать принципы преподавания предметов в сфере информационно-коммуникационных технологий, и подготовила свыше 1500 преподавателей.

В рамках глобальной миссии компании Huawei по поддержке талантливых специалистов в сфере инфокоммуникаций в 2017 году в Казахстане была открыта первая авторизованная академия информационных и сетевых технологий на базе Казахстанско-Британского технического университета. На 2020 год в Казахстане функционируют 5 ИКТ-академий HAINA на базе КБТУ (Алматы), ЕНУ (Нур-Султан), КазНУ (Алматы), Астана IT-Университета (Нур-Султан) и АУЭС (Алматы), две из которых были открыты в конце прошлого года и начнут обучение студентов в текущем году.

Huawei ставит перед собой амбициозные и очень важные цели по созданию единой открытой и инновационной ИКТ-экосистемы, ценной и неотъемлемой частью которой являются квалифицированные кадры во всем мире. Так, мы открыли уже 5 академий HAINA в Казахстане при пяти ведущих вузах, где развивают навыки и множат практические знания одаренных студентов, открывая доступ к безграничным возможностям ИКТ-сферы", - сказал Чжан Цинго, генеральный директор ТОО "Хуавей Текнолоджиз Казахстан".

На глобальном уровне Huawei активно продвигает инициативы по поддержке и развитию ИКТ-талантов. Так, на конференции "Промышленная цифровая трансформация" в 2020 году компания представила Программу ИКТ-академий 2.0. Цель этой программы - подготовка 2 миллионов специалистов в информационно-коммуникационной технологической (ИКТ) отрасли и популяризация навыков работы с цифровыми технологиями в течение следующих 5 лет благодаря сотрудничеству с университетами разных стран. Эта инициатива является частью стратегии Huawei TECH4ALL, которая призвана продвигать преимущества цифровых технологий во всем мире. Кроме того, Huawei создаст фонд материального поощрения развития ИКТ-академии (ADIF), инвестируя в него не менее 50 млн долларов в течение следующих 5 лет.

О компании Huawei

Huawei является ведущим мировым поставщиком инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и интеллектуальных устройств. Имея интегрированные решения в четырех ключевых областях - телекоммуникационные сети, ИТ, интеллектуальные устройства и облачные сервисы - мы стремимся донести цифровую среду до каждого человека, дома и организации в полностью связанном, интеллектуальном мире.

Комплексный портфель продуктов, решений и услуг Huawei конкурентоспособен и безопасен. Благодаря открытому сотрудничеству с партнерами по экосистеме, мы создаем долговременную ценность для наших клиентов, стремимся расширить возможности людей, обогатить семейную жизнь и стимулировать инновации в организациях всех форм и размеров.

В Huawei инновации направлены на удовлетворение потребностей клиентов. Мы вкладываем значительные средства в фундаментальные исследования, концентрируясь на технологических прорывах, которые продвигают мир вперед. У нас более 194 000 сотрудников на начало 2020 года, и мы работаем в более чем 170 странах и регионах. Основанная в 1987 году, Huawei является частной компанией, полностью принадлежащей ее сотрудникам.

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