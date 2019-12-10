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И.о. заместителя начальника управления образования Шымкента осуждена за коррупцию

09.12.2019, 10:21 8263
Шымкент. 9 декабря. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой по городу Шымкенту ранее окончено следствие в отношении и.о. заместителя начальника управления образования Шымкента Ж. Базаровой, подозреваемой в совершении коррупционного преступления, передает Kazakhstan Today.
 
"Она подозревалась в завладении путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами в сумме 400 тыс. тенге от заведующей учебной частью средней школы, за оказание содействия в сдаче тестов для назначения на должность директора школы", - сообщили в Антикоррупционной службе.
 
6 декабря приговором Енбекшинского районного суда города Шымкента Базарова признана виновной в совершении мошенничества и ей назначено наказание в виде штрафа на сумму 3 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
 

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