Алматы. 22 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы за изменение IMEI-кода мобильного телефона задержали мужчину, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, полиция города провела операцию "Hi-Tech", направленную на борьбу с киберпреступлениями.

"При проведении опер и спецмероприятий сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступлениями нашего подразделения в одном из торговых домов города за изменение идентификационного кода абонентского устройства задержан гражданин Г., который в ходе контрольного закупа заменил истинный ИМЕЙ-код мобильного телефона на следующую комбинацию цифр: 000 000 000 000 000. В действиях задержанного усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 213 УК РК. Он привлечен к уголовной ответственности", - сообщил начальник Управления криминальной полиции города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

Кроме того, по его словам, другой группой оперативников был задержан подозреваемый в совершении интернет-мошенничества.





"Гражданин Е. под вымышленным именем создал аккаунт в социальной сети "Инстаграм", где выкладывал информацию о вымышленной компании, которая якобы занимается раскруткой денег путем различных инвестиций в криптовалюты, биржи и так далее, и обещал приумножение вложенных денежных средств в десяти кратном размере, то есть он предлагал внести денежные средства в сумме от 30 000 до 100 000 тенге на его QIWI-кошелек. Однако после перечисления денежных средств доверчивых граждан, гражданин Е. сразу же блокировал пользователя в сети", - проинформировал Есен Искаков.

В ДП добавили, что подозреваемый взят под стражу. В настоящее время проводится работа по установлению точного количества граждан, пострадавших от его преступной деятельности.

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