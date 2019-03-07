Индийская авиакомпания намерена начать полеты между Алматы и Дели

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Астана. 6 марта. Kazakhstan Today - Индийская авиакомпании SpiceJet намерена летать по маршруту Дели - Алматы, передает Kazakhstan Today.

Комитет гражданской авиации МИИР РК проводит активную работу по расширению воздушного сообщения с иностранными государствами и привлечению иностранных авиакомпаний. В рамках этой работы индийская авиакомпания SpiceJet прошла соответствующую процедуру и получила свидетельство об аккредитации иностранного воздушного перевозчика в Республике Казахстан", - сообщили в КГА.

Согласно назначению авиационных властей Индии, авиакомпания SpiceJet имеет право выполнять до шести рейсов в неделю по маршруту Дели - Алматы - Дели. Перевозчик планирует начать выполнение регулярных рейсов по вышеуказанному маршруту на воздушных судах "Боинг-737".

Открытие данного рейса будет способствовать развитию торгово-экономических взаимоотношений между странами, транзитного потенциала и туристической отрасли Казахстана", - подчеркнули в ведомстве.

При этом с 2018 года для граждан Индии действует инициатива по 72-часовому безвизовому режиму в случае транзита через Казахстан. Этот режим продлен до конца 2019 года. С 2017 года аналогичный безвизовый режим действителен и для граждан Китая.

По информации КГА, количество транзитных пассажиров за 2018 год выросло на 45% (2017 год - 620 тыс. человек) и составило 900 тыс. человек.

SpiceJet - индийская бюджетная авиакомпания, которая совершает местные и международные перелёты. Помимо внутренних авиасообщений компания выполняет рейсы в Афганистан, Бангладеш, Гонконг, Таиланд, Шри-Ланку, ОАЭ, Оман и Мальдивы.

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