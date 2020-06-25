Иностранцы и лица без гражданства могут онлайн получить справку для трудоустройства в Казахстане

Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) перевело в режим онлайн услугу "Выдача или продление справки иностранцу или лицу без гражданства о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства". Теперь ее можно получить на портале egov.kz, передает Kazakhstan Today.

Теперь иностранцы и лица без гражданства могут получить данную услугу из любой точки мира. С 16 июня текущего года не требуется физическое обращение в центр обслуживания населения, что существенно экономит время и финансовые средства как услугополучателя, так и услугодателя, сообщает пресс-служба министерства.

Мы понимаем, что важно сейчас все взаимодействие осуществлять в онлайн-формате. Последние события это наглядно продемонстрировали. Поэтому мы все наши услуги планомерно переводим в электронный вид, чтобы любой из них можно было легко воспользоваться. Что касается конкретно услуги по выдаче справки для трудоустройства иностранцам или лицам без гражданства, то для ее получения на портале egov.kz в разделе "Гражданство, миграция и иммиграция" необходимо выбрать саму услугу и нажать на кнопку "Заказать онлайн". В открывшемся окне нужно заполнить обязательные поля (ИИН, ФИО, телефон, e-mail) и прикрепить сканированные копии документов об образовании, подтверждающих трудовую деятельность и удостоверяющих личность иностранца. Затем подписать запрос посредством ЭЦП или одноразовым паролем", - разъяснил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нариман Мукушев.

Срок оказания услуги составляет от 3 до 21 дня в зависимости от необходимого документа: выдача справки или ее продление.

В пресс-службе напомнили, что МТСЗН планирует перевести все свои услуги в электронный формат до конца 2020 года. По итогам 2019 года доля услуг, оказываемых в электронном виде, составила 80%.

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