05.02.2025, 18:28 84541
Искажение реальной картины на рынке труда - депутат усомнился в статистики по безработице в Казахстане
Фото: depositphotos
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев в ходе заседания нижней палаты усомнился в статистики по безработице в Казахстане, передает корреспондент агентства
Сознательное занижение объективного уровня безработицы за последние 15 лет привело к тому, что, якобы стабильно низкий уровень в порядке 4-5% уже воспринимается правительством как статус-кво. Подобная ситуация приводит к искажению реальной картины на рынке труда и, как следствие, к неэффективности программ по обеспечению занятости населения. В связи с этим, вместо того, чтобы решать проблему комплексно и создавать условия для долгосрочной занятости граждан, правительство направляет свои усилия на создание временных рабочих мест", - заявил депутат.
По его словам, расхождение в цифрах обусловлено неправильной методологией расчета официальной статистики в стране.
В число занятых включаются сезонные рабочие, временно трудоустроенные на общественных работах, а также порядка 2 миллионов самозанятых лиц, не имеющих постоянного дохода. Сегодня независимые эксперты утверждают, что реальный уровень безработицы значительно выше и достигает не менее 12% или около миллиона человек. Во-вторых, порядка 40% выпускников вузов и колледжей не находят работу в первый год после выпуска, а 60% работают не по специальности", - сообщил мажилисмен.
Кроме того, большая часть зарплат находится в тени, что создает проблемы для пенсионных отчислений и медицинского обеспечения.
Более 1 миллиона граждан не имеют пенсионных сбережений, а порядка 3,5 миллиона не делают отчислений в систему ОСМС по месту работы. Почему до сих пор более 3 миллионов казахстанцев находятся вне системы социальной защиты? Зарабатывают средства случайными подработками, находясь вне учета государственных органов. Это фактически четвертая часть экономически активного населения", - добавил Елнур Бейсенбаев.
Мажилисмен предложил внедрить комплексную стратегию, направленную на создание условий для долгосрочной и стабильной занятости с достойным уровнем дохода, разработать точные методы сбора и анализа данных, отражающие действительную ситуацию с занятостью населения.
Предлагается системно проработать и "обелить" 3,5 миллиона человек вне системы ОСМС, порядка 1 миллиона людей, не имеющих пенсионных взносов, 2 миллиона самозанятых, порядка 400 тысяч молодежи категории NEET, обеспечив их выход из теневой экономики", - добавил депутат.
Ранее сообщалось, что больше всего безработных казахстанцев живет в Алматы.
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07.02.2025, 21:08 41101
Опрос КТ: 70% респондентов за запрет на въезд и транзит в Алматы иногороднего транспорта Эксклюзив КТ
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Алматы. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, для улучшения экологической ситуации и развития туризма в Алматы необходимо ввести запрет на въезд и транзит иногороднего транспорта, а в городе оставить только электротранспорт и развивать туристическую инфраструктуру, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?"
70% участников опроса ответили: "Ввести запрет на въезд и транзит иногороднего транспорта, оставить только электротранспорт в городе и развивать туристическую инфраструктуру; 8% выбрали ответ: "В Алматы не нужно развивать туризм, только бизнес, торговля и миграция"; 15% считают, что туристы в Алматы должны заставить себя наслаждаться пробками и плохой экологией, а 7% ответили: "Мне все равно".
Напомним, туристическая сфера Казахстана переживает расцвет. Численность туристов - внутренних и иностранных - растет каждый год, а следом увеличиваются и финансовые показатели отрасли. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за январь-сентябрь текущего года гостиничный бизнес отчитался об оказании услуг на сумму около 224,2 млрд тенге. Это на 27,6% больше по сравнению с девятью месяцами 2023-го и фактически приравнивается к объему оказанных услуг за весь прошлый год, отмечает ranking.kz.
По численности туристов в прошлом году Казахстан побил рекорд последних лет: 8,1 млн человек. В текущем году есть все шансы обновить лучший результат: за девять месяцев 2024-го в туристических локациях страны побывали уже 6,9 млн человек. По данным аналитиков, ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Южная столица аккумулирует почти треть объема услуг в гостиничном бизнесе; каждый четвертый турист в Казахстане - путешественник, который любуется красотой гор Алматы.
Ранее председатель казахстанской партии зеленых "БАЙТАҚ" Азаматхан Әміртай рассказал журналисту Kazakhstan Today о проблемах туризма в городе Алматы.
Он отметил, что в Алматы не хватает специальных инфраструктур для туристов. По его словам, для развития туризма в мегаполисе необходимо разработать комплексную программу, которая должна быть приоритетом.
Между тем, мажилисмен Сергей Пономарев заявил, что экологическая ситуация в Алматы достигла критического уровня.
Депутат подчеркнул, что Алматы вошел в пятерку самых загрязненных мегаполисов мира, заняв 5-е место среди 120 крупнейших городов, лидируя в позорном списке Индекса качества воздуха.
В сентябре 2024 года почти 60% опрошенных жителей Алматы заявили об ухудшении качества воздуха. Отмечается, что жители Алматы по-разному оценивают эффективность мер, принимаемых для улучшения экологической ситуации в городе. Шесть человек из десяти опрошенных полагают, что текущие усилия властей по улучшению качества воздуха пока не принесли ожидаемых результатов.
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха.
07.02.2025, 09:42 66246
В Алматы планируют снести историческое конструктивистское здание
Фото: Илья Малков, взято с сайта http://theconstructivistproject.com/
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Алматы. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмалинского района заявил, что историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей, будет снесено, сообщает издание "Власть".
Мы его снесем. Я, честно говоря, слышал, что это какой-то там памятник, но нашим детям там опасно", - сказал Досаев, отвечая на вопрос жительницы района.
Здание, построенное в 1935 году, по данным управления строительства Алматы, не соответствует современным требованиям строительных норм. Его сочли ветхим и чиновники полагают, что его дешевле снести, чем ремонтировать. В акимате сообщили, что завершают работу над проектом нового здания интерната.
Архитектор и исследователь города Адильжан Псяев ранее в комментарии "Власти" выражал надежду, что здание отреставрируют, а не снесут.
Здание спортивной школы представляет собой ярчайший для Алматы пример авангардного архитектурного стиля - конструктивизма. Таких зданий в Алматы осталось очень немного, а тем более в таком хорошем визуальном состоянии... Очень хочется надеяться, что это уникальное для республики здание будет реставрировано и получит охранный статус. Подобные объекты имеют яркую туристическую привлекательность для Алматы, не обладающим большим количеством исторических зданий", - говорил он.
Напомним, летом прошлого года в Алматы разгорелся скандал вокруг сноса здания дома школьников № 2. Власти города обещали на его месте построить новое здание. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Общественники потребовали создать официальный наблюдательный совет за ходом строительства. Они также рассказали, что детей из отданного под снос ДШ № 2 хотели переселить в аварийное и полуразрушенное здание. Вопрос, почему власти отдали под снос не аварийное здание филиала ДШ, а то, в котором ранее провели капитальный ремонт и сейсмоусиление, тоже остается открытым.
На встрече с населением аким города сообщил, что новый Дом школьников планируют открыть в марте 2025 года.
Ранее, в 2006 году, на перекрестке улицы Кабанбай батыра и проспекта Сейфуллина, несмотря на многочисленные протесты общественности, варварски был снесен Алматинский дворец пионеров и школьников, а на его месте позже построили отель Rixos Almaty. Многочисленные обращения и письма граждан с просьбами сохранить уникальный дворец детства тогда были проигнорированы властями города.
В 2008 году город лишился еще одного исторического строения - здания автовокзала "Саяхат". Власти признали его аварийным и непригодным к эксплуатации. На месте снесенного автовокзала планировалось построить транспортный комплекс. Однако со временем там образовался стихийный рынок. Позже базар был снесен, а на его месте строят очередной ЖК.
07.02.2025, 08:42 69626
Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Северный антициклон по-прежнему будет определять погоду большей территории Казахстана, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков, сообщили в Казгидромете.
На севере, в центре страны с прохождением фронтальных разделов прогнозируется небольшой снег. По РК ожидается туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе, в центре - низовая метель", - проинформировали синоптики.
В Астане: снег, температура воздуха днем составит минус 12-14 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +1, +3 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +13, +15 °C.
06.02.2025, 18:45 107986
В 2024 году свыше 600 тысяч китайских туристов посетило Казахстан
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году 655 тысяч китайских туристов посетило Казахстан, что на 78% больше по сравнению с позапрошлым годом, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций председатель Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК Нуртас Карипбаев.
Также, по его словам, в рамках Года туризма было подписано свыше 200 соглашений между регионами, туркомпаниями, агентствами и медиаплатформами.
Нуртас Карипбаев подчеркнул, что проведенные мероприятия широко освещались на информационном пространстве. Крупные китайские медиа и социальные сети с аудиторией более 3 млрд человек в своих программах рассказывали о Казахстане, что позволило значительно повысить узнаваемость страны как туристического направления.
Хотим сообщить о том, что 2025 год официально был объявлен Годом туризма Китая в Казахстане. Это говорит об углублении двусторонних отношений. Кроме того, откроются новые возможности для дальнейшего укрепления сотрудничества. Все эти принимаемые меры не просто способствуют развитию туризма, но и внесут важный вклад в укрепление культурных и экономических связей между двумя народами", - добавил он.
Напомним, 2024 год объявлен Годом туризма Казахстана в Китае.
06.02.2025, 14:09 124756
В Абайской области школьники спасли жизнь пенсионерке
Сейчас женщина получает лечение в больнице
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Семей. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Благодаря бдительности трех школьников и их педагога в Абайской области удалось спасти жизнь 85-летней женщины.
В Кокпектинском районе Абайской области ученики районной школы в рамках акции "уважение к старшим" помогали пожилым людям - расчищали дворы от снега и выполняли работу по дому. Во время очередного визита Расул Бактыбеков, Ертай Аипказы и Ерасыл Дауитхан пришли к дому одинокой 85-летней бабушки. Однако им не удалось достучаться до хозяйки дома, хотя свет внутри горел, сообщает Telegram-канал Abay news.
Мы пришли к бабушке под руководством нашего преподавателя. В доме горел свет, но на стук в дверь и звонок никто не отвечал. Это показалось нам подозрительным, и мы спросили соседей, когда они в последний раз видели ее. Узнав, что бабушка не выходила из дома уже два дня, мы решили действовать незамедлительно", - рассказал один из учеников.
Школьники вместе с соседями разбили окно и вошли в дом, где обнаружили женщину без сознания. Они сразу же вызвали скорую помощь, врачи которой оказали ей необходимую медицинскую помощь.
Благодаря бдительности учеников и их преподавателя удалось спасти жизнь пожилой женщины. Сейчас бабушка проходит лечение в больнице.
06.02.2025, 12:37 128486
Штраф свыше 7 млн тенге и конфискация транспортных средств: что грозит за несанкционированные свалки в Астане
В столице ведется системная работа по устранению несанкционированных свалок
Фото: Прокуратура Алматинской области
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Штраф свыше 7 млн тенге грозит нарушителям за несанкционированные свалки в городе Астане, сообщает пресс-служба столичного акимата.
С 10 января 2025 года внесены изменения в статью 344 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", согласно которым усилены меры наказания за сброс мусора в неустановленных местах. За сброс мусора на стихийные полигоны (сброс отходов в неустановленные места) для физических лиц и предприятий налагается штраф от 100 до 1000 МРП (от 393 200 тенге до 3 млн 932 тысяч 200 тенге). За совершение повторного нарушения в течение года после наложения административного взыскания влечет штраф для физических лиц и предприятий в размере от 200 до 2000 МРП (от 786 400 тенге до более 7 млн тенге)", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, предусмотрена дополнительная санкция с конфискацией транспортных средств и иных предметов, использовавшейся для вывоза мусора.
В столице ведется системная работа по устранению несанкционированных свалок. Во всех районах города ежедневно проводится мониторинг, позволяющий выявлять нарушения, а виновные привлекаются к административной ответственности в виде штрафов", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Казахстане выявили свыше тысячи стихийных свалок в 2024 году.
06.02.2025, 12:02 131186
На "борьбу с дезинформацией" в Казахстане США потратили $4,5 млн
Фото: pexels.com
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Вашингтон. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На "борьбу с дезинформацией" в Казахстане Соединенные Штаты Америки в период президентства Джо Байдена потратили $4,5 млн, сообщила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
$2 млн на смену пола в Гватемале, $6 млн на финансирование туризма в Египте, $20 млн на новое шоу "Улица Сезам" в Ираке, $4,5 млн на "борьбу с дезинформацией" в Казахстане", - заявила Каролин Левитт, говоря о расходах демократов.
Напомним, агентство USAID выделило Казахстану 8,1 млн долларов.
Казахстанский правозащитник Альжан Исмагулов подчеркнул, что "сторонники евразийской интеграции, да и просто адекватные граждане постоянно, годами, говорили о том, что данное американское агентство является филиалом ЦРУ".
В 2022 году в USAID заявили о планах США "отстыковать" Центральную Азию от России.
Ранее RT заявил, что в 2020-2021 годах Вашингтон выделил не менее $9,14 млн на различные некоммерческие проекты в Казахстане. Их финансирование осуществлялось по линии связанного с ЦРУ Агентства США по международному развитию (USAID). По мнению опрошенных редакцией экспертов, эти средства могли значительно повлиять на картину январских общественных беспорядков в крупнейшем государстве Средней Азии.
Как следует из отчетных документов USAID, с которыми ознакомился RT, большинство проектов Соединенных Штатов в Казахстане имеют долгосрочный характер и подразумевают многолетнее финансирование.
USAID распределяет бюджетные деньги как напрямую, так и через ответственные ведомства и институты в США, которые, в свою очередь, уже работают с НКО и ведомствами в Казахстане. Их в отчетах называют "партнерами".
RT выделил для подсчета те направления, где назначение средств было явно связано с политическими, медийными целями, а также с целью построения лояльного Западу общества. Из статистики мы исключили все медицинские и военные проекты, а также технические траты на американский персонал, работающий в Казахстане.
Отметим, что в России, в 2024 году законодательно была закреплена возможность признания нежелательной на территории РФ деятельность подобных USAID.
У нас в стране создан эффективный инструмент защиты от таких криминальных организаций, как американское Агентство по международному развитию (USAID)", - цитирует председателя комиссии госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василия Пискарева РИА Новости.
По словам парламентария, до этого выдворять из России можно было только зарубежные неправительственные организации.
Именно поэтому такие решения были ранее приняты в отношении основных фондов-прокладок USAID: Национального фонда поддержки демократии (NED), Национального демократического института по международным отношениям (NDI) и Международного республиканского института (IRI). Все они грубо вмешивались в наши внутренние дела, включая пропаганду наркопотребления и нетрадиционных семейных отношений, вмешивались в выборы. Работа в России для них закрыта. Закон уже вступил в силу, и осуществлять свои деструктивные программы в России организации, подобные USAID, не смогут", - добавил он.
Также в прошлом году парламент Грузии принял закон об иноагентах.
06.02.2025, 09:17 150166
Новый авиарейс в Венгрию запустят в мае
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Новый авиарейс в Венгрию по направлению Шымкент - Будапешт запустят в мае. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РК.
С 27 мая текущего года казахстанская авиакомпания SCAT планирует открытие нового маршрута в Венгрию по направлению Шымкент - Будапешт. Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю (по вторникам и субботам) на воздушных судах типа "Boeing-737", - уточнили в ведомстве.
Ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.
Ранее сообщалось о запуске нового рейса в Индию.
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Ваше мнение
Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?