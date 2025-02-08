Искажение реальной картины на рынке труда - депутат усомнился в статистики по безработице в Казахстане  

При этом, 15% считают, что туристы в Алматы должны заставить себя наслаждаться пробками и плохой экологией

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Алматы. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, для улучшения экологической ситуации и развития туризма в Алматы необходимо ввести запрет на въезд и транзит иногороднего транспорта, а в городе оставить только электротранспорт и развивать туристическую инфраструктуру, передает корреспондент агентства.





На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?"





70% участников опроса ответили: "Ввести запрет на въезд и транзит иногороднего транспорта, оставить только электротранспорт в городе и развивать туристическую инфраструктуру; 8% выбрали ответ: "В Алматы не нужно развивать туризм, только бизнес, торговля и миграция"; 15% считают, что туристы в Алматы должны заставить себя наслаждаться пробками и плохой экологией, а 7% ответили: "Мне все равно".





Напомним, туристическая сфера Казахстана переживает расцвет. Численность туристов - внутренних и иностранных - растет каждый год, а следом увеличиваются и финансовые показатели отрасли. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за январь-сентябрь текущего года гостиничный бизнес отчитался об оказании услуг на сумму около 224,2 млрд тенге. Это на 27,6% больше по сравнению с девятью месяцами 2023-го и фактически приравнивается к объему оказанных услуг за весь прошлый год, отмечает ranking.kz.





По численности туристов в прошлом году Казахстан побил рекорд последних лет: 8,1 млн человек. В текущем году есть все шансы обновить лучший результат: за девять месяцев 2024-го в туристических локациях страны побывали уже 6,9 млн человек. По данным аналитиков, ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Южная столица аккумулирует почти треть объема услуг в гостиничном бизнесе; каждый четвертый турист в Казахстане - путешественник, который любуется красотой гор Алматы.





Ранее председатель казахстанской партии зеленых "БАЙТАҚ" Азаматхан Әміртай рассказал журналисту Kazakhstan Today о проблемах туризма в городе Алматы.





Он отметил, что в Алматы не хватает специальных инфраструктур для туристов. По его словам, для развития туризма в мегаполисе необходимо разработать комплексную программу, которая должна быть приоритетом.





Между тем, мажилисмен Сергей Пономарев заявил , что экологическая ситуация в Алматы достигла критического уровня.





Депутат подчеркнул, что Алматы вошел в пятерку самых загрязненных мегаполисов мира, заняв 5-е место среди 120 крупнейших городов, лидируя в позорном списке Индекса качества воздуха.





В сентябре 2024 года почти 60% опрошенных жителей Алматы заявили об ухудшении качества воздуха. Отмечается, что жители Алматы по-разному оценивают эффективность мер, принимаемых для улучшения экологической ситуации в городе. Шесть человек из десяти опрошенных полагают, что текущие усилия властей по улучшению качества воздуха пока не принесли ожидаемых результатов.





Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.





Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.



