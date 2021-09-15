В Туркестанской области учителей заставляли чистить поле для гольфа в курортной зоне

НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - С начала учебного года в Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки Республики Казахстан поступило около 70 обращений от граждан. По ним приняты меры сотрудниками департаментов по обеспечению качества в сфере образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Учителя школы №50 имени Б. Омарова Сарыагашского района Туркестанской области пожаловались на то, что исполняющий обязанности директора школы привлекал их к работе по чистке поля для гольфа в курортной зоне. После выяснения обстоятельств должностное лицо освобождено от занимаемой должности", - рассказали в пресс-службе МОН.

Также в Туркестанской области воспитатель детского сада была незаконно уволена с занимаемой должности, однако управлением образования акимата не были приняты меры по восстановлению ее прав. Только после вмешательства территориального департамента по обеспечению качества в сфере образования воспитатель была восстановлена в прежней должности.

В Атырауской области из-за нарушений правил педагогической этики уволена учитель средней школы имени К. Ахмедиярова.

В Алматинской области сотрудники департамента также приняли меры после обращения учителя, в котором она сообщила о фактах побора и привлечения педагогов к несвойственным функциям. После рассмотрения принято решение об освобождении от занимаемой должности директора средней школы №6 города Текели, в которой подтвердились данные факты. Помимо этого, рекомендовано привлечь к дисциплинарной ответственности исполняющего обязанности руководителя отдела образования акимата города Текели.

По информации ведомства, наибольшее количество нарушений прав и законных интересов педагогов отмечается в Туркестанской и Алматинской областях.

Кроме того, в соцсетях был обнародован документ о составлении списков для проведения мер по иммунизации. Сбор подобной информации не предусмотрен никаким приказом. Руководитель районного отдела образования привлечен к дисциплинарной ответственности", - проинформировали в пресс-службе.

В МОН добавили, что по поручению министра образования и науки РК в каждой области созданы комиссии по педагогической этике, которые оперативно рассматривают обращения и факты по нарушению прав педагогов.

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