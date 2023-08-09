История "Азия Дауысы": что известно о самом культовом музыкальном фестивале

Рассказать друзьям

В далеком 1990 году над высокогорным катком "Медеу" впервые прозвучал "Голос Азии". Этот грандиозный проект посетили артисты из 15 стран, которые на сцене продемонстрировали всю свою любовь к музыке.





С каждым годом фестиваль становился масштабнее, а список музыкальных жанров разнообразнее. "Азия Дауысы" стал символом культурного разнообразия и объединения народов Азии через музыку, став важным событием в мировой музыкальной индустрии.





До 2005 года "Голос Азии" радовал гостей и жителей Алматы прекрасными голосами мировых и эстрадных звезд, интересной шоу программой и впечатляющей организацией. Затем проект был приостановлен.





Но в 2023 году Halyk Bank совместно с медиахолдингом Tan Media Group приняли решение возродить культовое событие.





Для Halyk идея поддержать возвращение фестиваля неслучайно. В этом году банку исполняется 100 лет и в честь этого события он проводит масштабную акцию "100 добрых дел", в рамках которой реализует социальные проекты и общественно значимые инициативы по всей стране.





Возрождение "Азия Дауысы" является частью данной акции как подарок от банка жителям и гостям Алматы.





Чтобы проникнуться атмосферой музыкального фестиваля, мы подготовили для вас несколько интересных фактов о культовом концерте "Азия Дауысы".





с архива фестиваля





Интересный факт № 1

Идейными вдохновителями и основателями "Азия Дауысы" выступили основатель Мурат Иргалиев и режиссер Александр Пономарев.





Интересный факт № 2

В фестивале принимали участие исполнители поп, рок, джаз и фолк музыки из разных стран Азии, Европы и Америки.





Интересный факт № 3

За время существования "Азия Дауысы" получил международное признание и стал одним из крупнейших музыкальных фестивалей в Азии. В 1993 году "Голос Азии" стал членом Международной федерации организаторов фестивалей (ФИДОФ). В 1994 году он получил специальную премию Каннского фестиваля мирового шоу-бизнеса (Франция), а в 1998 году Международная федерация организаторов фестивалей присвоила "Азия Дауысы" звание лучшего фестиваля мира.





Интересный факт № 4

"Азия Дауысы" способствует развитию культурного туризма в Казахстане и привлекает внимание иностранных туристов. Многие из них приезжают на фестиваль для того, чтобы насладиться яркой и разнообразной музыкой, а также познакомиться с казахстанской культурой и искусством.





Интересный факт № 5

"Азия Дауысы" также является площадкой для открытия новых талантов и поддержки молодых музыкантов. Фестиваль организует конкурсы для молодых исполнителей и предоставляет им возможность выступить на одной сцене с известными артистами.





Интересный факт № 6

В разные годы хэдлайнерами фестиваля были звезды мировой музыки, среди которых Captain Jack, Bomfunk MC’s, Touché, Haddaway, Scooter, Coolio, Mo-Do, Modern Talking Стинг, Андре, Питер , Ice MC, Глория Гейнор, Boney M., Джимми Самервилл, Тото Кутуньо, Патрисия Каас, Space, Eruption, Сьюзи Кватро, Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Митхун Чакраборти, Ялла.





Интересный факт № 7

За годы проведения фестиваля на нем выступили исполнители из 100 стран мира.





В этом году организаторы обещают самую масштабную и впечатляющую программу, включающую в себя шоу дронов, проход по красной дорожке, съемку музыкального клипа от группы A'Studio, встречу с современными и легендарными артистами, розыгрыш ценных подарков от спонсоров, а также выступление американской группы BLACK EYED PEAS и известной шведской группы Secret Service.





Билеты на все дни фестиваля можно приобрести на сайте kino.kz.



