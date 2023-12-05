Непогода в Астане: школьников перевели на дистанционку, приостановлено движение пригородных маршрутовНепогода в Астане: школьников перевели на дистанционку, приостановлено движение пригородных маршрутов
04.12.2023, 13:03 41766
Дело Бишимбаева разместили на сайте ООН
Фото: primeminister.kz
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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Дело об убийстве жены экс-министра Куандыка Бишимбаева прокомментировала заместитель председателя мажилиса Дания Еспаева в кулуарах конференции Диалога женщин Центральной Азии.
Она отметила, что трагедия с участием экс-министра Куандыка Бишимбаева стала достоянием мировой общественности, сообщает Zakon.kz.
Я уже знаю, что эта история размещена на сайте ООН. Но поверьте мне, такое могло случиться в любой стране. Просто так совпало. Очень жаль, что вообще эта история произошла. Я приношу свои глубокие соболезнования. Каждый раз, когда читаю в социальных сетях эту историю, у меня сердце сжимается", - заявила Еспаева.
По ее словам, обычно такие трагедии происходят в неблагополучных семьях.
Но здесь, когда обеспеченная семья, образованный человек, и такое совершено - это ужасно. Этого не должно было быть вообще в природе", - отметила депутат.
Напомним, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".
Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
Позже в Генпрокуратуре сообщили, что Бишимбаеву вменяют убийство с особой жестокостью.
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05.12.2023, 09:38 4776
Застройщика в Актау подозревают в присвоении почти 400 млн тенге средств дольщиков
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Актау. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Продолжается расследование уголовного дела в отношении руководства ТОО "Багис" по факту присвоения и растраты вверенных денежных средств вкладчиков недостроенного жилого объекта ЖК "Атамекен", расположенного в Актау.
Следствием установлено, что директор ТОО в период с марта 2017 года по сентябрь 2022 года под предлогом завершить строительство жилого комплекса присвоил денежные средства 119 дольщиков в крупном размере на сумму почти 400 млн тенге. В отношении руководителя ТОО санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
В настоящее время проводятся следственные действия, ожидается проведение дополнительных судебных экспертиз, по результатам которых действиям подозреваемого будет дана окончательная правовая оценка.
Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
05.12.2023, 08:42 6721
Непогода в Астане: школьников перевели на дистанционку, приостановлено движение пригородных маршрутов Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в связи с ухудшением погодных условий 5 декабря учащиеся 0-11-х классов и студенты I-II курсов колледжей первой смены переведены на дистанционное обучение, сообщили в столичном акимате.
По данным РГП "Казгидромет", в Астане 5 декабря ожидается метель, гололед, усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду.
В столице наблюдается ухудшение погодных условий, в том числе порывистый ветер и гололед. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме и принимают все меры по предотвращению образования наледи на дорогах, проинформировали в акимате.
Для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпаются песко-соляной смесью.
В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями акимат Астаны просит горожан и гостей столицы быть предельно внимательными и осторожными при передвижении на улицах во избежание несчастных случаев.
В связи с ухудшением погодных условий (гололед) скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена, имеются задержки автобусных маршрутов, в некоторых местах затруднен проезд для общественного транспорта.
CTS призывает всех участников дорожного движения быть бдительными на дорогах и заблаговременно планировать свой маршрут.
Кроме того, в связи с закрытием трасс временно приостановлено движение всех пригородных маршрутов.
Дополнено 05.12.2023, 09.20
По данным департамента полиции Астаны, с 07.00 до 09.00 утра в столице зарегистрировано порядка 30 дорожно-транспортных происшествий. За ночь с 20.00 до 07.00 зарегистрировано порядка 63 дорожно-транспортных происшествий.
В полиции призывают водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленную скорость, не производить резкое торможение, соблюдать дистанцию.
Дополнено 05.12.2023, 11.50
В Астане школьников второй смены также перевели на дистанционку, сообщает пресс-служба управления образования столицы.
В связи с ухудшением погодных условий 5 декабря 2023 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - проинформировали в пресс-службе.
04.12.2023, 14:52 36386
Администрация штрафстоянки незаконно взимала плату с автовладельцев в Алматинской области
Специальные стоянки должны содержаться за счет местного бюджета и быть бесплатными для граждан
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Конаев. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматинской области пресекла незаконное взимание платы с участников административного производства за хранение автомобилей на специальных стоянках, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как рассказали в областной прокуратуре, в Енбекшиказахском районе с двухтысячных годов отсутствует государственная штрафстоянка. Сотрудники дорожной полиции вынуждены были доставлять транспортные средства на частную штрафстоянку. Выяснилось, что ее владельцы в течение продолжительного времени незаконно взимали плату в размере 1500-2000 тенге за сутки.
Отмечается, что у штрафстоянки отсутствуют правоустанавливающие документы и договоры с местным исполнительным органом. Согласно нормам закона специальные стоянки должны содержаться за счет местного бюджета и быть бесплатными для граждан, пояснили в пресс-службе.
После вмешательства прокуратуры была организована бесплатная спецстоянка.
На сегодня прокуратурой принимаются меры по возврату автомобильных средств владельцам, которые не могли забрать свои автомобили своевременно из-за скопления задолженности", - заключили в ведомстве.
04.12.2023, 10:34 48541
Трагедия на шахте АТМ: генпрокурор высказался о несовершенстве системы обеспечения безопасных условий труда
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время по фактам последних аварий на шахтах "АрселорМиттал Темиртау" проводятся досудебные расследования по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ), которые находятся на контроле прокуратуры. Об этом заявил генеральный прокурор Берик Асылов в ответе на депутатский запрос.
Подобные трагедии являются следствием ненадлежащего отношения ответственных лиц к безопасности работников, а также сформировавшегося ряда различных факторов, в том числе связанных с недостаточным правовым регулированием и государственным контролем. К примеру, диапазон административных санкций за нарушения трудовых прав работников (от предупреждения до штрафа не более 500 тысяч тенге) для субъектов крупного бизнеса несущественно, поэтому методы их "дисциплинирования" не срабатывают", - отметил Берик Асылов.
Кроме того, по его словам, в подзаконных актах отсутствуют нормы, допускающие ежегодные проверки предприятий, где отмечались факты травматизма и грубые нарушения правил техники безопасности.
Ваш депутатский запрос в части принятия законодательных мер находится на рассмотрении правительства Республики Казахстан, в том числе в рамках разработанных и направленных депутатами парламента мажилиса Республики Казахстан поправок в законодательные акты", - сообщил Берик Асылов.
Он добавил, что Генеральная прокуратура готова оказать содействие в обсуждении этих вопросов с учетом правоприменительной практики.
Относительно введенного моратория сообщаем, что указом президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 229 прекращены проверки и профилактический контроль с посещением только субъектов малого и микропредпринимательства. Таким образом, ограничения на проведение проверок субъектов крупного предпринимательства (в том числе крупных промышленных предприятий) не распространяются", - отметил генпрокурор.
Напомним, ночью 28 октября в Караганде на шахте имени Костенко угольного департамента "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания предположительно произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек.
04.12.2023, 08:58 54606
"Эйр Астану" оштрафовали за необоснованное применение топливного сбора
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении авиакомпании "Эйр Астана" была завершена совместная проверка с органами прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.
По итогам проверки авиакомпания "Эйр Астана" решением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы привлечена к административной ответственности на сумму более 876 млн тенге за злоупотребление доминирующим/монопольным положением, выраженное в необоснованном применении топливного сбора", - сообщили в АЗРК.
Установлено, что при приобретении авиабилетов в день вылета либо на ближайшие даты авиакомпания "Эйр Астана" необоснованно взимала топливный сбор в размере от 3500 до 6500 тенге со всех категорий пассажиров, фактически нивелируя цель и принцип его применения.
В АЗРК уточнили, что топливный сбор может взиматься только с целью компенсации роста затрат на авиатопливо в период действия тарифа на перевозку, при расчете которого данный рост учесть не представлялось возможным.
Сообщается, что авиакомпанией заключен антимонопольный комплаенс с Агентством по защите и развитию конкуренции, направленный на сдерживание цен на монопольных/доминирующих маршрутах по внутренним направлениям.
В частности предусматривается:
- исключение применения топливного сбора с 6 декабря 2023 года (не распространяется на билеты, которые были проданы с топливным сбором до 6 декабря 2023 года, независимо от даты вылета). К примеру, средняя цена билета по маршруту Астана - Алматы составит 24 435 тенге вместо действующей цены 28 435 тенге (снижение на 14%), по маршруту Алматы - Актау средняя цена составит 31 078 тенге, вместо действующей 37 568 тенге (снижение на 17%);
- обязательства по недопущению повышения цен на услуги авиаперевозки пассажиров по внутренним направлениям до конца 2024 года;
- обязательства по реализации билетов "Эйр Астана" по средним и низким ценам не менее 70% (то есть только 30% по тарифам класса бронирования Y, B, H) за календарный год, до 31 декабря 2024 года.
Также агентством инициируется ряд системных мер.
По инициативе Агентства Министерством транспорта в целях расширения доступа к 5-й степени "свободы воздуха" приняты меры, расширяющие возможность для иностранных перевозчиков осуществлять в отдельных аэропортах полеты по маршрутам, наряду с отечественными авиакомпаниями. Это позволит стимулировать приход зарубежных авиакомпаний, что положительно отразится на конкуренции и увеличит выбор потребителей", - проинформировали в ведомстве
Также агентством инициированы поправки в законодательство, предусматривающие исключение применение топливного сбора.
04.12.2023, 08:46 55051
Детский омбудсмен высказалась о гибели детей после падения в люки
За две недели произошло уже две смерти детей при падении в люки
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Детский омбудсмен Казахстана Динара Закиева прокомментировала гибель детей в результате падения в люки.
За две недели произошло уже две смерти детей при падении в люки в Кызылординской и Туркестанской области. В обоих случаях люки принадлежат акиматам. Считаю необходимым провести проверку и привлечь к ответственности виновных должностных лиц, не обеспечивших безопасность инфраструктуры и допустивших халатность, повлекшую смерть детей. Также считаю необходимым привлечь к ответственности руководителей местных исполнительных органов, курирующих данную сферу, акимов данных районов", - написала Закиева в Instagram.
Она отметила, что соответствующее обращение будет направлено в уполномоченные органы.
По ее словам, вопрос о мерах обеспечения безопасности инфраструктуры поднимался в августе совместно с государственными органами. Вице-премьером страны были даны соответствующие поручения, также был организован рейд во всех регионах совместно с волонтерами.
Напомним, 3 декабря, на третий день поисков, в Туркестанской области в септике было обнаружено тело пропавшего четырехлетнего мальчика.
03.12.2023, 19:00 87111
В связи с непогодой на пяти участках республиканских трасс ограничено движение
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с ухудшением погодных условий (порывистый ветер, снег) ограничение движения транспортных средств действует на пяти участках автодорог республиканского значения в двух областях. Об этом сообщает АО "НК "КазАвтоЖол".
В Акмолинской области ограничение действует на двух участках:
1. Кокшетау - Рузаевка, 0-61-й километр, участок Кокшетау - гр. Северо-Казахстанской области (для грузового и общественного автотранспорта)
2. Астана - Петропавловск", 304-341-й километр, участок Кокшетау - гр. Северо-Казахстанской области (для всех видов автотранспорта)
В Северо-Казахстанской области на трех участках:
1. Кокшетау - Рузаевка, 61-91-й километр, участок гр. Акмолинской области - село Саумалколь (для грузового и общественного автотранспорта)
2. Астана - Петропавловск, 417-473-й километр, участок село Рублевка - город Бесколь (для всех видов автотранспорта)
3. Астана - Петропавловск, 341-417-й километр, участок гр. Акмолинской области - село Рублевка (для всех видов автотранспорта)
На автодорогах республиканского значения задействовано 402 единицы техники, 631 человек", - уточнили в пресс-службе компании.
По данным РГП "Казгидромет", 4 декабря на большую территорию республики будет оказывать влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронты, в связи с чем пройдут осадки в виде дождя и снега. На севере, востоке страны ожидаются гололед, метель. Лишь на юго-западе, юге страны под влиянием антициклона погода без осадков. По Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра.
На западе, севере, юге Павлодарской области ожидается очень сильный ветер с порывами 30 метров в секунду и более.
03.12.2023, 14:22 96211
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев на День Независимости
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Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 16 декабря в Казахстане отмечается День Независимости.
В этом году День Независимости выпадает на субботу, 16 декабря, соответственно, выходной переносится на понедельник, 18 декабря. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут три дня - 16, 17, 18 декабря, при шестидневной - два дня - 16 и 17 декабря.
Всего в декабре 11 выходных и 20 рабочих дней.
Напомним, в 2022 году президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому праздник День Независимости стал отмечаться только один день 16 декабря. Ранее праздничной датой также было 17 декабря.
16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял закон о независимости и государственном суверенитете республики.
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