Дело Бишимбаева разместили на сайте ООН

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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в связи с ухудшением погодных условий 5 декабря учащиеся 0-11-х классов и студенты I-II курсов колледжей первой смены переведены на дистанционное обучение, сообщили в столичном акимате.





По данным РГП "Казгидромет", в Астане 5 декабря ожидается метель, гололед, усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду.





В столице наблюдается ухудшение погодных условий, в том числе порывистый ветер и гололед. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме и принимают все меры по предотвращению образования наледи на дорогах, проинформировали в акимате.





Для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпаются песко-соляной смесью.





В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями акимат Астаны просит горожан и гостей столицы быть предельно внимательными и осторожными при передвижении на улицах во избежание несчастных случаев.





В связи с ухудшением погодных условий (гололед) скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена, имеются задержки автобусных маршрутов, в некоторых местах затруднен проезд для общественного транспорта.





CTS призывает всех участников дорожного движения быть бдительными на дорогах и заблаговременно планировать свой маршрут.





Кроме того, в связи с закрытием трасс временно приостановлено движение всех пригородных маршрутов.





Дополнено 05.12.2023, 09.20





По данным департамента полиции Астаны, с 07.00 до 09.00 утра в столице зарегистрировано порядка 30 дорожно-транспортных происшествий. За ночь с 20.00 до 07.00 зарегистрировано порядка 63 дорожно-транспортных происшествий.





В полиции призывают водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленную скорость, не производить резкое торможение, соблюдать дистанцию.





Дополнено 05.12.2023, 11.50





В Астане школьников второй смены также перевели на дистанционку, сообщает пресс-служба управления образования столицы.





В связи с ухудшением погодных условий 5 декабря 2023 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - проинформировали в пресс-службе.