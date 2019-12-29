Итоги XI Международного конкурса детского творчества "Осень в моем городе" подвели в Алматы

Алматы. 28 декабря. Kazakhstan Today - Итоги XI Международного конкурса детского творчества "Осень в моем городе" подвели 22 декабря 2019 года в Алматы, передает Kazakhstan Today.

На конкурс было представлено 882 работы в разных техниках из Беларуси, Казахстана и России. В рамках конкурса было отобрано 115 участников разных возрастных категорий, 28 из которых проявили необычайный талант и были отобраны как лауреаты конкурса.

Гостей праздника приветствовала консул России Ирина Переверзева. Ирина Владимировна поздравила всех с наступающими праздниками и пожелала безграничного счастья в следующем году. С отдельными словами благодарности она обратилась к педагогам, под чьим руководством создавались эти творения.

Организаторами мероприятия выступили центр профориентации "Prof one test", ТОО "Корпорация "Атамура", Генеральное консульство России в Алматы и представительство Россотрудничества в Республике Казахстан.

Всем призерам были вручены благодарности за подписью генерального консула России в Алматы Евгения Боброва, сертификаты на прохождение генетического тестирования от "Prof one test" и книги от представительства Россотрудничества. А ученики Новой школы подготовили для гостей творческие подарки и исполнили душевные песни и зажигательные танцы.

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