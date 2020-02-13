Из-за гололёда и метелей в шести областях и Нур-Султане объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Нур-Султане, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Актюбинской и Туркестанской областях, передает Kazakhstan Today.

13 февраля на большей части Акмолинской области ожидается снег. Местами ожидаются туман, метель, гололед, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 25 метров в секунду. В Нур-Султане 13 февраля временами ожидается низовая метель, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%", - сообщают синоптики.

В четверг в Северо-Казахстанской области местами возможет туман, днем низовая метель, ветер юго-восточный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%. В Туркестанской области ожидаются местами туман, гололед, ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма также составляет 90-95%. Ночью и утром 13 февраля в Актюбинской области местами ожидается туман. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Кызылординской области ночью и утром ожидаются местами гололед, метель, ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 95-100%. В Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман, ветер восточный с переходом на юго-западный, днем местами 18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%", - говорится в сообщении "Казгидромета".

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