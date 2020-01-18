Из-за непогоды по Казахстану закрыто движение на 36 участках дорог

Нур-Султан. 17 января. Kazakhstan Today - В Казахстане в связи с плохими погодными условиями закрыто движение для всех видов транспорта на 36 участках дорог, передает Kazakhstan Today.

Согласно сообщению МИИР РК, движение закрыто на следующих участках:

1. Екатеринбург - Алматы, 1006-й - 1247-й километры (Атбасар - Нур-Султан)

2. Щучинск - Зеренда

3. Макинск - Аксу - Торгай, 0-й - 240-й километры (Макинск - Торгай)

4. Нур-Султан - Ерейментау - Шидерти, 16-й - 200-й километры (Нур-Султан - граница Павлодарской области)

5. Нур-Султан - Кабанбай батыр - Киевка - Темиртау, 35-й - 51-й километры (Нур-Султан - граница Карагандинской области)

6. Нур-Султан - Коргалжын, 38-й - 130-й километры (Акмол - заповедник Коргалжын)

7. Екатеринбург - Алматы, 1291-й - 1353-й километры (Юбилейный - граница Карагандинской области)

8. Екатеринбург - Алматы, 856-й - 917-й километры (граница Северо-Казахстанской области - Жаксы)

9. Жезказган - Петропавл, 377-й - 441-й километры (граница Костанайской области - Державинск)

10. Нур-Султан - Киевка - Темиртау, 16-й - 51-й километры (Нур-Султан - граница Карагандинской области)

11. Нур-Султан - Петропавловск, 18-й - 231-й километры (Нур-Султан - Щучинск)

12. Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ, 105-й - 123-й километры (Шемонаиха - граница РФ)

13. Омбы - Майкапшагай, 756-й - 906-й километры (Семей - Калбатау)

14. Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ, 15-й - 105-й километры (Глубокое - Шемонаиха)

15. Семей - Кайнар, 8-й - 266 километры

16. Усть-Каменогорск - Семей, 10-й - 198 километры (Герасимовка - Семей)

17. Омбы - Майкапшагай, 587-й - 733-й километры (граница Павлодарской области - Семей)

18. Семей - граница РФ, 3-й - 113-й километры

19. Алматы - Усть-Каменогорск, 778-й - 1068-й километры (Аягуз - К. Кайсенов)

20. Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ, 15-й - 105-й километры (Белоусовка - Риддер)

21. Караганда - Аягуз - Бугаз, 447-й - 941-й километры (Малкелди - Бугаз)

22. Алматы - Усть-Каменогорск, 615-й - 768-й километры (граница Алматинской области - Аягоз)

23. Таскескен - Бахты - граница КНР, 0-й - 75-й километры (Таскескен - Урджар)

24. Екатеринбург - Алматы, 1353-й - 1425-й километры (граница Акмолинской области - Темиртау)

25. Нур-Султан - Кабанбай батыр - Нура - Темиртау, 51-й - 102-й километры (граница Акмолинской области -Киевка)

26. Кызылорда - Павлодар, 970-й - 1135-й километры (Караганда - граница Павлодарской области)

27. Екатеринбург - Алматы, 1446-й - 1457-й километры (Темиртау - Караганда)

28. Екатеринбург - Алматы, 1504-й - 1620-й километры (Караганда - Аксу - Аюлы)

29. Караганда - Аягуз - Бугаз, 17-й - 63-й километры (Караганда - Ботакара)

30. Кызылорда - Павлодар, 748-й - 906-й километры (Топар - Атасу)

31. Екатеринбург - Алматы, 1610-й - 1854-й километры (Аксу - Аюлы - Балхаш)

32. Жезказган - Петропавловск, 65-й - 252-й километры (Жезды - граница Костанайской области)

33. Калкаман - Баянаул - Умиткер - Ботакара, 231-й - 324-й километры (граница Павлодарской области -Ботакара)

34. Жезказган - Петропавловск, 252-й - 377-й километры

35. Екатеринбург - Алматы, 835-й - 856-й километры (Чистополье - граница Акмолинской области)

36. В Павлодарской области по всем направлениям

На трассах республиканского значения продолжают работать 764 единицы техники. При возникновении нештатной ситуации следует обратиться по короткому номеру 1403.

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