Из-за сильного ветра на севере Казахстана могут возникнуть метели и гололёд - Казгидромет

Алматы. 16 октября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 17-19 октября, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, в ближайшие дни в северных областях Казахстана возможны метели и гололед.

"Быстрая смена атмосферных процессов обеспечит и быструю смену погоды в Казахстане. В предстоящие трое суток по территории Казахстана с большой скоростью будут перемещаться холодные атмосферные фронты, в тыл которым распространяется антициклон, но и он, в свою очередь, уже 19 октября будет вытеснен очередным циклоном и арктическими фронтами. Поэтому в прогнозируемый период в большинстве областей ожидается пасмурная с осадками (дождь, снег) погода", - говорится в сообщении "Казгидромета".

В северных областях предполагаются гололёд и сильный северо-западный ветер, что может привести к возникновению метелей, уточнили синоптики.

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