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Из-за тумана в трех областях объявили штормовое предупреждение

26.01.2022, 21:15 36946
Из-за тумана в трех областях объявили штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Жамбылской, Актюбинской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 27-29 января на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, 28-29 января гололед. 28-29 января ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на северо-востоке, юго-западе области и в горных районах 15-20 метров в секунду, 29 января порывы 23-28 метров в секунду. 
 
27 января на востоке Актюбинской области ожидается туман.
 
27 января на юге, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области сохраняется туман. 
 
В Шымкенте 27 января ночью и утром сохраняется туман. 
 

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Бюджет Алматы пересмотрят для помощи пострадавшим от беспорядков

27.01.2022, 19:22 366
АЛМАТЫ. 27 ЯНВАРЯ - Вопрос корректировки городского бюджета c целью помощи пострадавшим во время беспорядков жителям города рассмотрели на внеочередной 14-й сессии маслихата Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Для оперативного решения вопросов обеспечения жизнедеятельности города, административных и силовых структур, также в целях возмещения ущерба предпринимательству и стимулирования бизнес-сектора маслихатом по инициативе акимата произведены уточнения в бюджете Алматы", - сообщили в городском акимате. 

 
В ведомстве уточнили, что корректировка проводится за счет перевыполнения доходной части бюджета в 2021 году на сумму 30 млрд тенге. 
 
Средства будут перенаправлены на следующие расходы:
 
  1. Возмещение ущерба предпринимателям, пострадавшим в ходе беспорядков - 5 млрд тенге,
  2. Субсидирование затрат по уплате коммунальных расходов для субъектов МСБ (сроком на 3 месяца) - 1,5 млрд тенге,
  3. Также в рамках финансирования программы занятости населения планируется предусмотреть средства для трудоустройства на общественные работы 6 тыс. человек, на это из бюджета будет выделено 3.3 млрд тенге,
  4. На внедрение механизма льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса выделено 6.3 млрд тенге,
  5. На укрепление материально-технического оснащения сотрудников правоохранительных органов - 2,2 млрд тенге.
 

Также предусмотрены прочие расходы на финансирование социально-значимых мероприятий для обеспечения жизнедеятельности и восстановления города", - подчеркнули в акимате. 

 

В МИИР РК рассказали, как будут решать проблемы хаотичной застройки городов

27.01.2022, 14:15 11456
В МИИР РК рассказали, как будут решать проблемы хаотичной застройки городов
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - Города застраиваются хаотично, зачастую без учета мнения общественности, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе круглого стола в СЦК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Для решения этой проблемы МИИР РК совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана запускает портал "Берекелi бастама", где каждый казахстанец сможет предлагать идеи для улучшения инфраструктуры городов страны и голосовать за наиболее актуальные инициативы граждан, сообщил глава ведомства.
 
По его словам, устойчивый рост городов требует новых подходов к формированию городского пространства, четкого соблюдения градостроительных регламентов. Но в данный момент города в Казахстане застраиваются хаотично, без учета перспектив их развития и мнений общественности.
 

К примеру, жители Алматы жалуются на дома-муравейники, жители столицы - на плотную застройку без создания пространств для отдыха и потребности в социальных объектах. Сейчас очень важно проводить городские изменения с учетом мнений урабанистов и горожан. Мы хотим сделать акцент на диалоге между населением и государством, чтобы каждый гражданин мог принять участие в развитии своего города. Именно для этого, совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана запускаем портал голосования "Берекелi бастама", - подчеркнул министр индустрии и инфраструктурного развития. 

 
На портале каждый неравнодушный житель города может дать предложения по улучшению инфраструктуры. Все проекты с научной стороны изучат урбанисты, после чего лучшие будут опубликованы на портале для голосования. По его итогам будут определяться приоритеты для финансирования и скорейшей реализации, пояснил Ускенбаев.
 
Кроме того, в ходе круглого стола глава МИИР РК представил проект стандартов качественного планирования территории городов.
 
По его словам, новые стандарты станут простым и понятным эталоном проектирования и внедрения компактной застройки, формирования привлекательных и комфортных общественных пространств, развития пешеходной и велосипедной инфраструктур.
 

Текущие реалии диктуют новые условия, уже сегодня необходимо трансформировать системы градостроительного планирования, развития новых урбанистических подходов с учетом передового международного опыта. Главой государства в послании 2021 года уже обозначена необходимость разработки новых стандартов комплексной застройки городов. Для этих целей мы планируем начать реализацию пилотных проектов Концепции развития городской инфраструктуры крупных населенных пунктов страны", - сказал министр.

 
Ускенбаев также отметил, что министерство совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана уже начало работу по трансформации городских пространств городов Актау и Атырау.
 
Как сообщалось ранее, жители Алматы в последнее время стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.

В частности, напомним, жители Алмалинского района Алматы, проживающие на пересечении улиц Наурызбай батыра и Айтеке би, возмущены целым рядом проблем, которые вынуждены решать после того, как во дворе трехэтажных домов после нескольких лет строительства поставили два девятиэтажных дома. С тех пор жизнь в "золотом квадрате" превратилась в сплошное мучение.

Также сообщалось, что жители одного из домов, расположенных по улице Короленко Бостандыкского района в Алматы, обеспокоены, что проходящая прямо перед подъездами проезжая часть несет опасность для их жизни. Большой поток машин по улице стал результатом сдачи нового жилого комплекса Terra, построенного компанией Tau Development.

Напомним также, что в Алматы на участке бывшего Плодоконсервного комбината размером в 13 гектаров планировали построить 57 17-этажных домов. Жители города были возмущены тем, в дальнейшем уплотняющая застройка негативно скажется на экологической и транспортной инфраструктуре района и всего города.

Ранее сообщалось, что в Алматы ограничат этажность новостроек.
 

Механизм выплат за аренду частного жилья разработали в Казахстане

27.01.2022, 13:16 15391
Механизм выплат за аренду частного жилья разработали в Казахстане
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан разработало механизм выплат за аренду частного жилья, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Очередникам предлагается выплачивать 50% размера аренды жилья в частном жилом фонде. Принцип адресной жилищной помощи: 50% выплачивает государство, оставшиеся 50% - получатель", - говорится в сообщении МИИР РК

 
Отмечается, что выплаты за аренду жилья из частного жилищного фонда предлагается распространить на очередников местных исполнительных органов (МИО) с доходом ниже одного прожиточного минимума. Таких граждан на сегодняшний день - 70 тыс. 
 

Это многодетные семьи, инвалиды 1 и 2 группы, дети с инвалидностью и оставшиеся без попечения родителей. Именно этим категориям предлагается назначать половину стоимости арендного жилья. Оператором предлагается определить Отбасы банк", - проинформировали в ведомстве.

 
Для заявителей будут действовать основные требования:
 
1) гражданство Республики Казахстан;
 
2) наличие совокупного дохода семьи (гражданина) за последние 6 (шесть) месяцев на каждого члена семьи не более 1-кратной величины прожиточного минимума, утвержденного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год включительно;
 
3) подтверждение постановки на учет в качестве нуждающегося в жилье и статуса нуждающегося в жилище в соответствии с законом "О жилищных отношениях";
 
4) наличие договора, заключенного между собственником жилья и арендополучателем, зарегистрированного в правовом кадастре.
 

Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в четверг

27.01.2022, 08:41 22321
Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в четверг
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - На западе, востоке и севере Казахстана с прохождением атмосферных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, в связи с чем ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На северо-западе страны - низовая метель, на востоке - усиление ветра. На остальной территории Казахстана под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, на юго-западе Казахстана местами гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На северо-востоке Мангистауской области ожидается туман, днем на западе и севере гололед. 
 
На юге Костанайской области ожидается туман, днем на западе и севере низовая метель. 
 
На западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области, на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на севере, востоке Атырауской, на востоке Актюбинской, на юге Северо-Казахстанской, ночью и утром на юге и востоке Алматинской областей ожидается туман.

 

В Алматы в одном из микрорайонов отключат холодную воду

26.01.2022, 19:18 41046
АЛМАТЫ. 26 ЯНВАРЯ -28 января с 8.00 до 14.00 будет отключена подача холодной воды в жилые дома, расположенные на территории микрорайона Аксай-4, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в ГКП "Алматы су", временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для подключения нового водопровода к системе водоснабжения.
 

Более 42 млрд тенге поступило в фонд "Казакстан халкына"

26.01.2022, 18:32 43141
НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - Более 42 млрд тенге поступило в общественный фонд "Казакстан халкына" (Народу Казахстана), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

За период с 16 по 25 января 2022 года (включительно) в общественный фонд поступило 39.1 млн тенге от 65 703 казахстанцев. От 130 юридических лиц и крупных бизнесменов поступило 42.1 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе Фонда.

 
Значительный вклад в благотворительность за период 20-25 января через Фонд "Казакстан халкына" сделан: 

  • ТОО "KAZ MINERALS AKTOGAY (КАЗ МИНЕРАЛЗ АКТОГАЙ)" - 6.2 млрд тенге;
  • ТОО "KAZ MINERALS BOZSHAKOL (КАЗ МИНЕРАЛЗ БОЗШАКОЛЬ)" - 6.2 млрд тенге;
  • ТОО "KAZAKHMYS SMELTING (КАЗАХМЫС СМЭЛТИНГ)" - 5 млрд тенге;
  • ТОО "Востокцветмет" - 3.1 млрд тенге;
  • НО "Частный благотворительный фонд "САБИ" - 1 млрд тенге;
  • ТОО "Моторная компания "Астана-Моторс" - 550 млн тенге;
  • ТОО "BI-DEVELOPMENT" - 300 млн тенге;
  • ТОО "Сарыаркаавтопром" - 250 млн тенге;
  • Избастин Мухамед Темиртаевич - 100 млн тенге;
  • ТОО "NAK Development" - 100 млн тенге;
  • Махат Рашит Мукарамулы - 50 млн тенге.
 
Также руководство Фонда заявило, что полная прозрачность и подотчетность всех полученных финансовых средств будет обеспечена.
 
Ранее сообщалось, председатель правления фонда "Казакстан халкына Болат Жамишев ожидает что фонд будет располагать 150 млрд тенге.
 

МФО: Кому могут предоставить отсрочку платежа по микрокредиту в связи с режимом ЧП

26.01.2022, 15:07 51351
МФО: Кому могут предоставить отсрочку платежа по микрокредиту в связи с режимом ЧП
Фото: 4slovo.kz
 С 6 по 19 января 2022 г. в Казахстане действовал режим чрезвычайного положения. В Алматы и ряде других регионов страны несколько дней отсутствовал мобильный и стационарный интернет. Казахстанцы утратили возможность пользоваться сервисами онлайн-оплаты и снятия наличных в банкоматах. 
 
В связи с чем, многие казахстанцы озадачены вопросом - будет ли начисляться пеня по микрокредитам, которые заемщики не смогли погасить в течение первых дней наступившего года?
 
Услугой онлайн-микрокредитов ТОО "МФО "Akshabar" больше всего пользуются казахстанцы в возрасте от 21 до 30 лет, при этом 75% из них живет в городах и 25% - в сельской местности. В основном клиенты онлайн-сервиса проживают в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Актобе и Павлодаре. И этот вопрос актуален для них в первую очередь.
 
На основании приказа Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка №8 "О мерах поддержки физических лиц, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения" от 10 января 2022 г. ТОО "МФО "Akshabar" принимает заявления от клиентов, которые оформили микрокредиты онлайн через сервис "Честное слово" до 05.01.2022 г.
 
Заявитель отправляет на электронную почту [email protected] на рассмотрение следующие документы: заявление с указанием причин запрашиваемой отсрочки платежа, копию удостоверения личности заемщика и подтверждающие документы об ухудшении его финансового положения. 
 
При этом каждое обращение клиента об отсрочке платежа рассматривается индивидуально.
 

Мы просим наших клиентов не создавать ажиотажные ожидания. В течение установленных приказом десяти дней наши специалисты проведут полную и объективную оценку влияния чрезвычайного положения на финансовое состояние каждого обратившегося заявителя. Мы предоставим отсрочку платежа по микрокредиту на основании полученных результатов", - заверил генеральный директор казахстанского онлайн-сервиса "Честное слово" Сергей Никульшин.

 
Согласно указанию финансового регулятора онлайн-сервис "Честное слово" не будет удерживать комиссии или иные платежи за рассмотрение заявления или изменение договора микрокредита.
 
ТОО "МФО "Akshabar" выдает онлайн-микрокредиты физическим лицам (гражданам РК) на основании лицензии №02.21.0020.М от 12.03.2021 г., выданной Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.
 

Депутат: на нелегальных майнеров у KEGOC управы нет, они продолжают перегружать энергосистему

26.01.2022, 11:36 57446
Депутат: на нелегальных майнеров у KEGOC управы нет, они продолжают перегружать энергосистему
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - Депутат мажилиса Ержан Кудайберген попросил ускорить рассмотрение проекта закона "О цифровых активах РК" в связи с дефицитом электроэнергии и нелегальной деятельностью майнинговых компаний в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам депутата, в стране "налицо явный пробел в законодательстве" по части деятельности майнинговых компаний на территории РК.
 

Для его устранения в конце прошлого года депутатами разработан законопроект "О цифровых активах РК", который предусматривает механизм регулирования работы майнеров, лицензирование майнинговой деятельности, введение квотирования и приоритетности выделения электроэнергии для новой индустрии", - рассказал Кудайберген, озвучивая депутатский запрос на имя заместителя премьер-министра РК Романа Скляра.

 
Также проектом закона предложены нормы по борьбе с "серыми" майнерами, разработаны уточнения в налоговое законодательство.
 

Просим ускорить подготовку заключения и направить в мажилис пакет документов для дальнейшей работы", - обратился депутат.

 
Кроме того он требует незамедлительно на уровне подзаконных актов установить строгие приоритеты распределения электроэнергии со станции с госучастием со следующей последовательностью: население, коммунальные предприятия для обслуживания населения, бюджетные организации, производственные предприятия, где создаются рабочие места. 
 
Предлагается взять на контроль географию и частоту подключения майнеров в энергодефицитных регионах страны, исходя из результатов ревизии энергосистемы.
 
Мажилисмен рассказал, что согласно оперативным данным системного оператора, объем потребления электроэнергии в стране вырос за последний год на 7%. При этом в энергодефицитной южной зоне - на 12%.
 

В связи с ростом потребления имел место перегруз в сетях KEGOC 500 киловольт в направлении север-юг. Следствием системного перегруза стала вчерашняя авария. Она еще раз показала разбалансированность и отсутствие маневренных мощностей в казахстанской энергосистеме. Однако мы неоднократно слышали заверение энергетической компании, что в стране имеется большой профицит электроэнергии. Это же утверждали энергетики в тот момент, когда принималось решение о разрешении на территории страны деятельности майнинговых компаний", - заверил депутат.

 
По его словам, низкая стоимость электроэнергии и законодательная возможность использования наших энергетических мощностей для проведения вычислений сделали Казахстан популярным среди игроков майнингового рынка.
 

Однако оптимистическое заявлении Минэнерго о мифическом профиците электроэнергии, отсутствие у госоператора четкого представления об энергосистеме страны привели к ряду стратегических ошибок, сделанных в момент формирования майнинговой инфраструктуры. Фирмы были размещены по стране хаотично, без учета сбалансированности энергосистемы. Например, майнинговая фирма появилась и на Шардаринской ГЭС - в энергодефицитной Туркестанской области", - проинформировал Кудайберген.

 
Он подчеркнул, что майнеры потребляют 8 мегаватт электроэнергии по цене 11 тенге за киловатт. При этом бюджетные организации и население платят от 15 до 20 тенге за киловатт.
 

Только по этому факту можно сделать вывод, насколько "озабочены" о госинтересах руководство KEGOC и Самрук-Энерго", - заявил мажилисмен.

 
Он отметил, что в стране не были установлены допустимые энергетические резервы для майнинга, поэтому вычислительный центр в размещении и потреблении никто не останавливал.
 
Не была подготовлена нормативно-правовая база для развития майнинговой индустрии.
 

По действующему законодательству в РК добыча и оборот криптовалюты запрещены. Как в таком случае работает наша криптоиндустрия?" - возмутился депутат.

 
По его словам, все крупные майнеры арендуют энергетические мощности для осуществления так называемого "облачного" майнинга, формально не нарушая закон. Деятельность таких data-центров носит уведомительный порядок, они работают официально и платят налоги. Сейчас их порядка 70 компаний. В сумме они потребляют порядка 700 мегаватт. 
 

Основной же объем приходится на "серых" нелегальных майнеров и составляет более 1400 мегаватт. При этом в случае дефицита энергии "белых" майнеров отключают от энергосистемы, как это было сделано 24 января. А на нелегальных майнергов у KEGOC управы нет, они продолжают перегружать энергосистему", - заявил депутат.

 
Он отметил, что "серые" майнеры уходят от налогов, "а все "нажитое" криптоимущество реализуется на иностранных биржах".
 

Таким образом, наш бюджет почти ничего не получает, за исключением одного тенге с киловатта - налоговый сбор, который крайне сложен, непрозрачен и платится только "белыми" майнерами", - заключил депутат.

 
Напомним, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте.

В АО KEGOC назвали причину массового отключения электроэнергии. 

В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. В октябре в KEGOC предупредили, что в стране есть риск крупной системной аварии из-за недостатка генерации, отклонения мощности и электроэнергии.

В ноябре вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что в часы пикового спроса отключать от подачи электроэнергии будут майнинговые компании. 

21 января стало известно о планах Центрального банка России запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в России. Регулятор предлагает ввести ответственность за эти действия, а также за использование криптовалют для платежей. 


В настоящее время на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводится опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?" 68% ответивших считают, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 18% ответили, что для пополнения бюджета могут работать "белые майнеры". 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 7% ответили "мне все равно". 

Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе. В СМИ называют различные причины успешного функционирования этого бизнеса в Казахстане, в частности, главной считают покровительство, которое оказывается, в том числе серым схемам, очень влиятельными и высокопоставленными представителями казахстанской властной элиты. 
 

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