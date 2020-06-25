Из-за жесткого карантина резко возросло число случаев бытового насилия - Балаева

Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - Количество правонарушений, совершенных в семейно-бытовой сфере, резко возросло после введения жестких карантинных мер из-за коронавирусной эпидемии, передает Kazakhstan Today.

В столице прошел круглый стол в онлайн-формате, организованный Министерством информации и общественного развития РК, на тему семейно-бытового насилия. В своем выступлении министр информации и общественного развития Аида Балаева привела данные комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Количество правонарушений, совершенных в семейно-бытовой сфере, в 2017 году составило 446, в 2018 году - 919, а в 2019 году достигло 1055. После введения жестких карантинных мер в стране из-за коронавирусной эпидемии это число возросло на 25%", - сказала она.

Министр добавила, что на сегодняшний день государство занимается решением этого вопроса. С начала пандемии было выпущено около 37 тысяч инструкций по семейным конфликтам, определены порядка 5 тысяч особых требований для дисциплинирования правонарушителей.

Мы понимаем, что одних правовых мер недостаточно. Важно объединить усилия и быть сплоченными", - сказала Аида Балаева.

Подводя итоги круглого стола, министр отметила важность консолидированных действий между госорганами и гражданским обществом.

Ситуация осложняется тем, что каждый случай бытового насилия по-своему уникальный и в связи с этим к выработке единых механизмов для решения этих вопросов необходимо подходить с особой тщательностью", - сказала глава МИОР.

Ранее президент поручил правительству разработать законы защищающие права женщин и детей. С января 2020 года вступил закон о сексуальном насилии, где изнасилования переведены в состав тяжких преступлений и за них увеличены сроки наказания. Сейчас в парламенте рассматривается закон о противодействии семейно-бытовому насилию.

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