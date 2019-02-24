Из Доминиканы экстрадирована казахстанка, подозреваемая в растрате имущества с причинением ущерба государству на 9 млн тенге

Астана. 9 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и МВД Казахстана из Доминиканской Республики для привлечения к уголовной ответственности экстрадирована Марина Орумбаева (Невская), передает Kazakhstan Today.

"Казахстанка разыскивалась антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области по подозрению в растрате вверенного имущества с причинением ущерба государству на сумму порядка 9 млн тенге. Орумбаева скрывалась от органа уголовного преследования и находилась в международном розыске", - сообщили в Генеральной прокуратуре РК.

По информации ведомства, несмотря на отсутствие двустороннего соглашения о выдаче между Казахстаном и Доминиканской Республикой, запрос Генеральной прокуратуры удовлетворен властями зарубежной страны на принципе взаимности.

В настоящее время задержанная водворена в следственный изолятор Астаны.

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