Из Казахстана пытались вывезти лекарства на сумму более $1,7 млн

Уральск. 11 августа. Kazakhstan Today - Через автомобильный пункт пропуска "Таскала" в Западно-Казахстанской области пытались вывезти в Россию лекарств на сумму $1,7 млн, передает Kazakhstan Today.



Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК сообщает, что в начале июля текущего года в автомобильном пункте пропуска "Таскала" при проверке товаросопроводительных документов грузовой автомашины, следующей по маршруту РК - РФ обнаружены лекарственные средства "Физиотенз" на сумму более 1,7 млн долларов США без разрешительных документов на вывоз лекарственных средств из РК, выдаваемых уполномоченным органом.



"Проверка выяснила, что эти лекарства пытались вывезти с территории Казахстана АО "Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика" нарушая порядок вывоза лекарственных средств из территории РК, то есть правила ввоза на территорию РК лекарственных средств и медицинских изделий и вывоза с территории РК лекарственных средств и медицинских изделий", - пояснили в Комитете финансового мониторинга МФ РК.



Кроме того, были нарушены правила оказания государственной услуги "Выдача согласования и (или) заключения (разрешительного документа) на ввоз (вывоз) зарегистрированных и не зарегистрированных в РК лекарственных средств и медицинских изделий лекарственных средств", утвержденные приказом министра здравоохранения и социального развития РК от 17 августа 2015 года №668.



В ведомстве сообщили, что суд признал АО виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 463 КоАП РК и наложил штраф в размере 416 700 тенге без конфискации предметов совершения административного правонарушения.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства