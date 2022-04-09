ЭКСКЛЮЗИВ KT: Избиение детей в инклюзивном детсаду прокомментировал юрист

Фото: Depositphotos
Есть 110 статья Уголовного кодекса, называется "Истязание", то есть там прямо написано: причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, если это деяние не причинило тяжкий или средний вред здоровью. То есть это уголовная ответственность", - сообщил юрист.
Он отметил, что поскольку насильственные действия были совершены в отношении заведомо несовершеннолетних лиц, то это деяние может быть квалифицировано по второй части статьи.
Там вообще до 7 лет лишения свободы может получить воспитатель, то есть здесь очевидно, что это побои. По побоям, кстати, не обязательно, чтобы были какие-то следы, какие-то синяки и прочее. Побои - это просто боль. Понятно, что дети испытывают боль от всех этих шлепков, пинков", - пояснил Сергей Уткин.
По его словам, следствию необходимо устанавливать, происходило это систематически или не систематически.
То есть один раз такое было случайно или это вообще система такая, постоянно так было. Свидетелей опрашивать. Если будет установлено вот это обстоятельство, что систематически (…), по 110 статье, часть 2, Уголовного кодекса можно привлекать к уголовной ответственности этих воспитателей", - пояснил юрист.
Напомним, что в частном детском саду для детей-аутистов грубо обращались с воспитанниками. Дети приходили домой с синяками, но не могли ничего рассказать.
Ситуацию также прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в РК.