Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - О назначении сообщил на своей странице в Facebook общественный деятель Мурат Абенов, передает Kazakhstan Today.
Час назад решением Республиканской комиссии избраны два ректора национальных университетов: Казахского национального университета имени аль-Фараби - Жансеит Туймебаев и Евразийского национального университета имени Льва Гумилева - Ерлан Сыдыков", - написал Абенов.
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