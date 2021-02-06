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Избраны два ректора Национальных университетов

05.02.2021 12718
Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - О назначении сообщил на своей странице в Facebook общественный деятель Мурат Абенов, передает Kazakhstan Today. 
 

Час назад решением Республиканской комиссии избраны два ректора национальных университетов: Казахского национального университета имени аль-Фараби - Жансеит Туймебаев и Евразийского национального университета имени Льва Гумилева - Ерлан Сыдыков", - написал Абенов.

 

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