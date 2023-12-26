Известного казахстанского боксера Серика Нурказова разыскивают в Алматы

Боевые заслуги фронтовика отмечены орденом Отечественной войны I степени, медалями "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За Победу над Германией" и другими юбилейными наградами

Фото: Минобороны РК

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Алматы. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня участнику Великой Отечественной войны Василию Фомичу Шипилову исполнилось сто лет, рассказали в Министерстве обороны Казахстана.





Поздравить ветерана со знаменательной датой пришли военнослужащие управления по делам обороны Алмалинского района города Алматы.





Вы принимали участие в освобождении народов Советского Союза и стран Европы от немецко-фашистского порабощения. Победа в этой кровопролитной войне досталась неимоверной ценой. Низкий поклон Вам и искренняя благодарность за мужество, отвагу и доблестный труд", - сказала начальник группы управления по делам обороны Алмалинского района города Алматы Гульсим Бакирова.





Минобороны РК





Василий Фомич родился 23 декабря 1923 года в селе Карпово Алтайского края и прошел трудный жизненный путь. Службу в армии начал с обучения в школе младших авиаспециалистов, где он освоил профессии воздушного стрелка и радиста.





В апреле 1944 года Василий Шипилов был направлен в разведполк отдельной Приморской армии в качестве воздушного стрелка. В составе подразделений III Белорусского фронта участвовал в освобождении от фашистских захватчиков Белоруссии, Польши и Германии. Уволился в запас лишь в январе 1950 года.





Боевые заслуги фронтовика отмечены орденом Отечественной войны I степени, медалями "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За Победу над Германией" и другими юбилейными наградами.





Юбиляр с радостью встретил военнослужащих. Поделившись воспоминаниями о войне, он искренне поблагодарил их за поздравление.