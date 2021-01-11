Известные казахстанцы высказались о выборах в Алматы

Алматы. 10 января. Kazakhstan Today - Известные казахстанцы прокомментировали выборы в мажилис и маслихаты всех уровней, которые проходят в Казахстане 10 января, передает Kazakhstan Today.

Бибигуль Тулегенова проголосовала в Алматы. Сделав свой выбор, народная артистка обратилась к избирателям.

Я с большой ответственностью отношусь к выборам, поэтому призываю всех, чтобы выбирали каждый своего депутата, потому что особенно для молодых это нужно, потому что будущее свое вы можете только так решать".

Бибигуль Тулегенова поздравила всех с праздником и пожелала здоровья, счастья, благополучия.

Избирательный участок в Алматы посетила поэт, автор первого гимна Казахстана, лауреат Госпремии Кульжадра Касымбекова. По ее мнению, выборы проходят в высшей степени организованно.

Выборы - важнейшее событие для страны. Это возможность повлиять на будущее страны, которое зависит от решения каждого человека. Именно поэтому так важно прийти и отдать свой голос. Тем более что нынешние выборы особенные, их отличает высокая активность всех политических партий", - сказала Кульжадра Касымбекова.

Поэтесса отметила активность женщин в избирательном процессе.

Еще я считаю знаменательным то, что среди кандидатов немало женщин. Вообще политическая активность представительниц прекрасного пола выросла, и это действительно очень важно. Не зря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил об увеличении доли женщин в госорганах. Женщина - хранительница домашнего очага. Она знает, как создать мирную, спокойную обстановку, быстрее достичь согласия по проблемным вопросам, правильно воспитывать детей, а именно в них заключено наше будущее", - добавила Кульжадра Касымбекова.

Людям дается право выбрать своего кандидата, за которым они готовы идти, поделился своими ожиданиями от выборов заслуженный деятель РК, лауреат премий "Енликгул" и "Серпер" Азамат Сатыбалды.

Актер отметил, что выборы проходят на высоком уровне.

Я уверен, что любые выборы - это всегда важнейшее событие в жизни страны. Людям дается право выбрать своего кандидата, за которым они готовы идти. Таким образом, каждый принимает участие в судьбе страны, влияет на нее и строит собственную жизнь. Ваша жизнь зависит от вашего решения, от того, насколько небезразлично вам то, что происходит в стране, в которой вы живете", - сказал Азамат Сатыбалды.

Он подчеркнул, что отдать свой голос на выборах - долг каждого человека.

Вместе мы сможем решить все вопросы и построить благополучное будущее. Сам я хожу на выборы всегда, и считаю это своим долгом как патриота. Нынешние выборы не исключение. Тем более организованы они на высоком уровне, несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса", - добавил Азамат Сатыбалды.

Избирательный участок в Алматы посетил народный артист РК Досхан Жолжаксынов. Кинорежиссер отметил, что любые выборы предваряет пора раздачи обещаний кандидатами, когда каждый из них представляет свою программу.

Этот период отличился особой активностью всех политических партий, которые поднимали проблемы и предлагали свои пути решения. Однако важно, чтобы все обещания исполнялись. Теперь настала пора народа выбрать тех кандидатов, чьи программы им ближе. Здесь важно учитывать, что народ стал более грамотным, люди знают, за кого и почему идут голосовать. Это их гражданский долг. Пойти на выборы и отдать свой голос - гражданский долг каждого человека", - сказал Досхан Жолжаксынов.

По его мнению, выборы проходят в высшей степени организованно.

Что касается организации самих выборов, то у нас уже накоплен опыт в этом вопросе. Правда, сегодня есть некоторые особенности, ведь следить надо не только за ходом выборов, чтобы все было прозрачно и демократично", - подчеркнул актер.

Также он отметил, что на избирательных участках большое внимание уделяется соблюдению норм карантина.

Государство должно заботиться о своих гражданах. Однако я уверен, что и сами люди должны проявлять сознательность. Собираясь на выборы, нужно не забыть надеть маску. Таким образом каждый проявляет заботу не только о собственном здоровье, но и о благополучии ближнего. Это очень важно", - добавил Досхан Жолжаксынов.

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