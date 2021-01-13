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Известный казахстанский боксер оказался замешан в коррупционном скандале

12.01.2021 8128
Петропавловск. 12 января. Kazakhstan Today - Чемпион мира оказался замешан в коррупционном скандале в Северо-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.
 
В центре коррупционного скандала оказался прославленный казахстанский боксер, чемпион мира Жанат Жакиянов. Сейчас он возглавляет североказахстанскую спортивную школу олимпийского резерва по боксу. В конце прошлого года антикоррупционщики задержали главного бухгалтера учреждения по подозрению в хищении 24 млн тенге. Она ежемесячно на протяжении 9 лет увеличивала себе зарплату и выписывала премии. Женщину осудили на 6 с половиной лет, сообщает Inbusiness.kz
 
В ходе разбирательств выяснилось, что директор школы Жанат Жакиянов отдал бухгалтеру свою цифровую подпись, что является серьезным нарушением. За это Жанат Жакиянов получил строгий выговор.
 

Достоверно установлено, что Абдрахманов и Жакиянов находились в неведении относительно совершаемых хищений бюджетных денег, а их ЭЦП использовалась главным бухгалтером самостоятельно", - сообщил руководитель Антикоррупционной службы СКО Ернар Баянгазин.

 

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