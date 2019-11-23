Известный роман "Акан серi" в аудиоформате презентовали в Акмолинской области

Кокшетау. 22 ноября. Kazakhstan Today - Аудиокнигу с известным романом Сакена Жунусова "Акан сері" презентовали в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today со ссылкой на Региональную службу коммуникаций областного управления внутренней политики.

Роман Сакена Жунусова "Акан сері" обрел актуальное звучание уже в виде современной аудиокниги. Проект был реализован по инициативе Регионального проектного офиса "Рухани жангыру", актеров молодежного экспериментального театра "El Jastar" при поддержке управления внутренней политики, сообщили участники пресс-конференции "Презентация серии "Аудиокниги поэтов и писателей Акмолинской области".

Наступил период, когда в реализации программы по модернизации общественного сознания необходимо применять новые подходы, создавать креативные и эффективные проекты. И мы всегда поддержим в этом отношении нашу инициативную молодежь. Данный проект очень значим для патриотического воспитания молодежи и подрастающего поколения, изучения наследия отечественной литературы", - подчеркнула руководитель управления внутренней политики Акмолинской области Алтынай Амренова.

О структуре и процессе создания аудиокниги собравшимся в аудитории представителям культуры, общественности и студенческой молодежи города Кокшетау рассказали руководитель Регионального проектного офиса "Рухани жангыру" Кайрат Сейтказин и арт-директор молодежного экспериментального театра "El Jastar" Хаким Хасамбай.

В представленную аудиокнигу вошли интересные отрывки романа. Главной нашей целью при ее создании было заинтересовать нашу молодежь этим произведением писателя Сакена Жунусова, чтобы они впоследствии сами захотели прочитать ее полностью. Следует отметить, что по республике это первый проект такого рода", - сказал Сейтказин.

Запись книги заняла у нас около одного месяца. Аудиокнига создавалась путем чтения "живым голосом" актерами театра и наложением звуковых спецэффектов на студии "ZhakonDRA Films", - добавил Хасамбай.

Доступ к аудиокниге будет свободен. Планируется ее размещение на сайте и в мобильном приложении "SMART Рухани жангыру" и в социальных сетях. В настоящее время участниками проекта ведется запись по мотивам книги "Медет" кокшетауского писателя Естая Мырзахметова. Также планируется выпустить еще 9 аудиокниг на основе известных произведений акмолинцев.

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